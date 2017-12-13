Найдена причина старческого слабоумия

Жители сельской местности чаще страдают от старческого слабоумия, чем живущие в городах. К такому выводу пришли американские ученые, десять лет изучавшие этот феномен.



По мнению медиков, главная причина в том, что уровень образования в деревне ниже, чем в мегаполисе. Кроме того, жители больших городов постоянно обновляют свои знания и заставляют мозг работать, в результате болезни реже удается развиться.

В эксперименте приняли участие более 16 тысяч человек в возрасте от 55 лет. Причем исследователи проводили его посредством телефонного опроса, в ходе которого просили испытуемых выполнить относительно простые задания. Например, посчитать в обратном порядке от 20 до 1.

В первый год исследований страдающих старческим слабоумием (деменцией) было 7,1% среди сельских жителей и 5,4% среди живущих в городах. В 2010-м людей с подобным заболеванием стало значительно меньше, но тенденция оставалась той же: от болезни страдали 5,1% сельчан и 4,4% горожан, пишет журнал American Journal of Preventive Medicine.

Ранее сообщалось, что развитию деменции и других проблем с интеллектом препятствует высокая сексуальная активность. В исследовании приняли участие 28 мужчин и 45 женщин в возрасте от 50 до 83 лет. У добровольцев узнали, как часто они занимались сексом в течение последних 12 месяцев. Кроме того, ученые спрашивали об образе жизни респондентов и их состоянии здоровья. Испытуемые также прошли тест на оценку различных когнитивных способностей, включая память, внимание и словарный запас.

Люди с высоким уровнем сексуальной активности показывали лучшие результаты в задачах на вербальную беглость. Участники эксперимента должны были за минуту назвать как можно большее число животных или слов, начинающихся на определенную букву. Они также хорошо перерисовывали на память сложные рисунки.