Найдена причина старческого слабоумия
По мнению медиков, главная причина в том, что уровень образования в деревне ниже, чем в мегаполисе. Кроме того, жители больших городов постоянно обновляют свои знания и заставляют мозг работать, в результате болезни реже удается развиться.
В эксперименте приняли участие более 16 тысяч человек в возрасте от 55 лет. Причем исследователи проводили его посредством телефонного опроса, в ходе которого просили испытуемых выполнить относительно простые задания. Например, посчитать в обратном порядке от 20 до 1.
В первый год исследований страдающих старческим слабоумием (деменцией) было 7,1% среди сельских жителей и 5,4% среди живущих в городах. В 2010-м людей с подобным заболеванием стало значительно меньше, но тенденция оставалась той же: от болезни страдали 5,1% сельчан и 4,4% горожан, пишет журнал American Journal of Preventive Medicine.
Образование значительно снижает риск развития болезни Альцгеймераhttps://t.co/2ZYkwAtmUE#деменция #образование #ВестиНаука pic.twitter.com/vxqoQT9W6j— Вести.Наука (@Vesti_Nauka) 11 декабря 2017 г.
Ранее сообщалось, что развитию деменции и других проблем с интеллектом препятствует высокая сексуальная активность. В исследовании приняли участие 28 мужчин и 45 женщин в возрасте от 50 до 83 лет. У добровольцев узнали, как часто они занимались сексом в течение последних 12 месяцев. Кроме того, ученые спрашивали об образе жизни респондентов и их состоянии здоровья. Испытуемые также прошли тест на оценку различных когнитивных способностей, включая память, внимание и словарный запас.
Люди с высоким уровнем сексуальной активности показывали лучшие результаты в задачах на вербальную беглость. Участники эксперимента должны были за минуту назвать как можно большее число животных или слов, начинающихся на определенную букву. Они также хорошо перерисовывали на память сложные рисунки.
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