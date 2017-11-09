Разработана антиинвалидная диета

Индийские ученые назвали список продуктов, которые останавливают развитие ревматоидного артрита. Это хроническое аутоиммунное заболевание при отсутствии лечения приводит к неизбежной инвалидности.

Эта коварная болезнь серьезно влияет на качество жизни, вызывая боль, отек и скованность в суставах. Ревматоидный артрит довольно быстро прогрессирует, а лекарства от него зачастую недоступны пациентам из-за дороговизны.

Специалисты разработали режим питания, способный остановить заболевание. Однако прежде всего ученые посоветовали отказаться от алкоголя и курения. По их мнению, идеальна диета, богатая растительной пищей.

Индийские исследователи посоветовали во избежание инвалидности отдавать предпочтение овощам, фруктам, орехам, бобовым (горох, фасоль и чечевица), нерафинированному оливковому маслу и рыбе, сообщает сайт EurekAlert. Авторы научной работы рекомендовали также употреблять в пищу пробиотики.

Такой рацион почти исключает продукты, содержащие насыщенные жиры, в частности красное мясо, птицу и молочные продукты. Примечательно, что в диету также нередко включается умеренное употребление вина.

Кроме того, полезным может быть периодическое недельное голодание, а также употребление сухофруктов, граната, черники, цельного зерна, куркумы и имбиря. Эти продукты снижают уровень метаболитов, которые провоцируют воспаление суставов.