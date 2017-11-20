Мытье посуды продлевает жизнь

Американские медики пришли к выводу, что ежедневные легкие физические упражнения, к которым можно отнести мытье посуды и другие домашние обязанностями, положительно влияют на продолжительность жизни. Чтобы выяснить это, специалисты исследовали шесть тысяч женщин в возрасте от 65 до 99 лет.

В течение недели с помощью фитнес-трекеров ученые наблюдали, насколько участницы эксперимента были физически активны. После этого врачи следили за состоянием здоровья женщин следующие три года.

Оказалось, что смертность тех, кто уделял физической активности по крайней мере 30 минут в день, оказалась на 12% ниже, чем среди тех, кто вел в основном неподвижный образ жизни. Увеличение ежедневной нагрузки до часа понижало вероятность умереть на 39%, сообщает Journal of the American Geriatrics Society.

По словам старшего специалиста исследования Андрэа Лакруа, долгое время считалось, что таких домашних обязанностей, как уборка и мытье посуды недостаточно, чтобы быть здоровым. "Но теперь у нас есть доказательство, что даже легкая нагрузка снижает для женщин вероятность умереть в следующие три или четыре года", – заключил эксперт.

Ранее ученые из Университета Упсалы (Швеция) выяснили, что владельцы собак в среднем живут на несколько месяцев дольше, чем остальные люди. Для этого они проанализировали результаты наблюдений за состоянием сердца и сосудов примерно 3,4 миллиона человек с 2001 года по сегодняшний день.

Ученые предположили, что собаки могут улучшать здоровье своих владельцев сразу несколькими путями – "выгуливая" их и заставляя чувствовать радость от жизни. Они отметили, что для владельцев этих животных характерен повышенный уровень физической активности, что укрепляет их сердце.

