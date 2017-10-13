Тяга к знаниям продлевает жизнь

Ученые из Эдинбургского университета (Шотландия) назвали простые способы жить дольше. Оказалось, что образование играет далеко не последнюю роль.

Для того, чтобы выявить факторы, влияющие на продолжительность жизни, исследователи проанализировали генетические данные более 300 тысяч человек. Ведь, как известно, поскольку геном каждого человека состоит из равных долей отцовской и материнской ДНК, можно рассчитать влияние генов на долголетие.

Воздействие наследственности может быть опосредованным, например, через гены, способствующие склонности к употреблению алкоголя. Также учитывались и сторонние факторы, связанные с образом жизни людей.

Оказалось, что выкуривание пачки сигарет каждый день в течение жизни сокращают ее в среднем на семь лет, сообщает MedicalXpress. Но отказавшиеся от этой дурной привычки люди могут жить так же долго, как и те, кто никогда не курил.

Кроме того, исследование еще раз подтвердило, что сокращают жизнь лишний вес и другие факторы, связанные с сахарным диабетом. Вместе с тем, ученые пришли к сенсационному открытию. Оказывается, каждые 12 месяцев дополнительного образования продлевают жизнь примерно на год.

Напомним, ранее ученые из Университета Эмори в США выяснили, что в кишечнике человека живут бактерии, выделяющие особые химические вещества – индолы. Специалисты считают, что эти соединения предназначены продлевать жизнь и бороться со старостью.