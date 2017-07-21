Как прожить на семь лет дольше

Некурящие, непьющие и следящие за собственным весом в среднем живут на семь лет дольше. Такие данные ученые опубликовали, исследовав статистику.

Ученые из США и ФРГ указали на способы заметно продлить жизнь, исследовав статистические данные о примерно 14 тысячах пациентов возраста 50-89 лет. Оказалось, что те из них, кто не курил, умеренно употреблял алкоголь и не допускал избыточного веса, в среднем прожили на семь лет дольше.

В сообщении о научной работе, опубликованном германским Обществом Макса Планка, подчеркнуто, что воздействие указанных трех ключевых факторов на наше здоровье на самом деле неравноценно. Так, ожирение сильнее связано с ранней инвалидностью, курение – с ранней смертностью, употребление алкоголя – с резким ухудшением здоровья. Характерно, что мужчины, вообще отказавшиеся от спиртного, курения и следящие за своим весом, прожили в среднем на 11 лет дольше своих разнузданных ровесников. Женщины при аналогичных ограничениях прожили дольше ровесниц на 12 лет.

Ранее российские исследователи составили собственный рейтинг факторов, влияющих на продолжительность жизни. Как сообщали Dni.Ru, на первом месте в списке – образ жизни. Вторую строчку заняло качество медицинской помощи. На третьей – уровень стресса. Следующими в рейтинге следуют экология и генетика.

"Качество медицинского обслуживания – один из важнейших индикаторов уровня жизни общества", – поясняет Ксения Медведева, руководитель департамента исследований в медицине и фармацевтике компании MAR CONSULT. "За последние сто лет средняя продолжительность жизни человека увеличилась в 1,5 раза, во многом благодаря развитию медицины и организации системы медицинского обслуживания населения", – подчеркнула эксперт.

