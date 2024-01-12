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Пятница 12 января

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Как не потерять льготы за услуги ЖКХ: советы специалиста

Как не потерять льготы за услуги ЖКХ: советы специалиста
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Сейчас воспользоваться помощью государства могут семьи, находящиеся в сложной жизненной ситуации, а также пенсионеры и инвалиды.

Для сохранения льгот важно выполнять ряд условий, установленных в правовых актах. Об этом напоминает телеканал "360". Если предоставление субсидии остановлено, то о причинах всегда можно узнать в Социальном фонде, а в ряде случаев и у специалистов управляющей компании.

Чтобы получать субсидии при оплате счетов ЖКХ советуем:

  • Своевременно оплачивать и не иметь долгов за предыдущие периоды.
  • Сообщать об изменении места жительства, фамилии и других данных.
  • Некоторым категориям получателей важно подтверждать льготу в определенный период.
  • Входить в число лиц, которые имеют право на помощь.


Интернет-издание "Подмосковье сегодня" объясняет, для чего необходим порядок подтверждения статуса нуждающегося в помощи, цитируя юриста Ивана Соловьева.

"Подобные действия вызывают негативную реакцию людей, но такой порядок направлен на исключение случаев злоупотребления статусом инвалида и незаконное получение льгот от государства", – пояснил специалист.

"Царьград" ранее сообщал о существенных изменениях законодательства, касающегося порядка начисления за услуги ЖКХ. При этом размер счета может существенно отличаться. это, в числе прочего, зависит от региона проживания.

12 января 2024, 09:24
Денежные купюры. Фото: © Maksim Konstantinov\Global Look Press/ www.globallookpress.com
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