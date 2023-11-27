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Банки раскритиковали идею отмены комиссиюю за оплату ЖКХ

Банки раскритиковали идею отмены комиссиюю за оплату ЖКХ
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Ранее было озвучено предложение по упразднению необходимости оплаты комиссии при оплате гражданами услуг ЖКХ. Банки выступили против реализации идеи.

Предложение об отмене комиссии при оплате услуг ЖКХ было подвергнуто критике со стороны Национального совета по финансовому рынку. Об этом сообщает Канал 360. Представители банков указывают, что упразднение указанных платежей повлечет за собой изменение текущих бизнес-процессов. Все это вкупе приведет к ухудшению условий обслуживания клиентов учреждений.

При этом RT уточняет, что эксперты не исключают возможности развития ситуации следующим образом:

  • Отмена комиссии для некоторых граждан: пенсионеров, льготников и людей, находящихся в сложной жизненной ситуации.
  • Возложение обязанности уплаты указанных сборов на организации, в адрес которых совершаются платежи.


В настоящее время вопрос отмены комиссии банкам за осуществление платежа по счетам ЖКХ находится на этапе обсуждения. Примечательно, что найти подходящее решение не удается с 2020 года.

27 ноября 2023, 07:46
Деньги в руках. Фото: © Nikolay Gyngazov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
РБК• Требует проверки

Названа дата увеличения материнского капитала

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Москва продолжит поддержку бизнеса и реального сектора экономики

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