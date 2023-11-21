Поднимут не всем: ожидается увеличение пенсий уже в декабре

Для некоторых россиян, ушедших на заслуженный отдых, декабрь начнется с приятной новости. Им увеличат выплаты от государства. Рассказываем, кому повезет больше других.

Российским пенсионерам напомнили, что уже в декабре у некоторых из них будут увеличены выплаты. Больше начнут получать те, кто достиг 80-летнего возраста, а также неработающие пожилые люди. Канал 360 напоминает, что изменения коснутся лишь тех, кто уволился до сентября текущего года.

RT пишет, что очередной рост пенсий намечен на 1 января следующего года. Увеличатся перечисления для неработающих получателей. Страховая часть для неработающих россиян подрастет на 1572 рубля, для неработающих пенсионеров – на 1631 рубль. Мера поможет поддержать 32 миллиона человек. Об этом сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Ежегодная индексация пенсий помогает компенсировать людям, которые не в состоянии работать, рост цен на основные продукты и услуги. Ранее стало известно, что ожидаемый уровень инфляции на конец текущего года составит 7,5%.



