Россия ввела запрет на экспорт сахара и зерна

Михаил Мишустин подписал акт управления общенормативного содержания о запрете на экспорт сахара и зерна из России в страны ЕАЭС. Документ представлен на официальном сетевом портале правительства. Как сообщает RT, соответствующие меры применили на время.
Отмечается, что поставки сахара остановлены до конца лета, об этом пишет URA.RU. В отдельных ситуациях предусмотрены исключения. А вот пшеницу и меслин, рожь, ячмень и кукурузу экспортировать из РФ не будут до 30 июня.
Политолог Марат Баширов отметил, что в текущей ситуации стоимость пшеницы за рубежом резко взлетит, как это уже произошло с нефтью и газом. По его словам,
Россия убрала с мирового рынка 25% зерна. Мнение эксперта передает Царьград.