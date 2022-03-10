Эксперт Кауфман назвал катастрофическим газовый сценарий для Европы

Из-за обострения ситуации на Украине цены на топливо на мировом рынке устремились вверх. До недавних выходных стоимость газа составляла до 2100 долларов за тысячу кубометров. Это в семь раз дороже, чем раньше, пишет "Царьград".
Аналитик Сергей Кауфман рассказал, чего ждать в будущем. По словам эксперта, в ближайшее время ситуация не изменится в положительную сторону. Кауфман уверен, что для Европы это будет катастрофическим сценарием. Это произойдет, если Россия перекроет поставки по "Северному потоку – 1". Россия может предпринять такие меры как реакцию на блокировку "Северного потока – 2".
По словам аналитика, если так все и будет, то Европе не хватить газа даже на следующую зимовку. А цены на топливо подорожают еще в несколько раз. При этом Кауфман уверен, что строить долгосрочные прогнозы сейчас нерационально. Ситуация может кардинально меняться в зависимости от мировой политики.
Аналитик также сделал другой прогноз. Возможен вариант, когда Россия продолжит поставлять голубое топливо согласно контрактам, но Европа при этом будет поэтапно снижать зависимость от российского топлива. В таком случае цены закрепятся на отметках предельно высоких, так как полноценной альтернативы российскому газу все же нет.