Федосеева-Шукшина в доме престарелых В КВН ищут замену Маслякову Коронавирус - статистика Гороскоп

Топ новостей недели

Променял ее на красавицу помоложе: что стало со сбежавшей в США женой Николаева
"Он гей, а жена – так, борода": Что скрывает брак онкобольного Юдашкина
Развод года: почему на самом деле Григорий Лепс расстался с женой
Увела мужа из семьи, а потом сбежала из-за его измен: как живет покинувшая Россию дочь Машкова
партнеры
Суббота
5 февраля
Лента новостей
16:03
Ошиблись: ученые по-другому заговорили о пандемии коронавируса
15:24
"Два года ремиссии закончились": Дайнеко сразила тяжелая болезнь
15:13
Одинокие родители начали получать от ПФР до восьми тысяч рублей
15:03
"Небо и земля": Перекроенная хирургами Самойлова ужаснула лицом без макияжа
14:50
"Все, спектакля нет": "Современник" меняет программу из-за состояния сильно сдавшей Яковлевой
14:34
Вскрылись новые подробности убийства "Мисс Кузбасс-2010": Муж ревновал
14:34
"Ничего себе!": Женатый 62-летний Харатьян овладел страстной блондинкой
13:37
"Как из ужастика": внешний вид дочери Порошиной всполошил народ
13:36
"Блумберг-ньюс": как в Кремле отреагировали на ошибку о вторжении России на Украину
13:28
"Голубой как яйца дрозда": Скрытный женатик Малахов попал под подозрения
12:49
"Галлюциногенное растение": Скандалистка Собчак кинула камень в поедающую кактусы Боню
12:42
"Вторые из-за того, что мы в Пекине?": китайские фигуристы утерли нос паре из России
12:08
Лыжница Непряева принесла России первую медаль на Олимпиаде в Пекине
11:58
"Получаю пенсию и надбавку": Онкобольной Николаев рассекретил доходы
11:57
Обозреватель Гришин: Литва загнала себя в ловушку из-за санкций против Белоруссии
11:48
Молодая жена 76-летнего Петросяна заговорила о сексуальных предпочтениях
11:27
"Чудо!": Ждущая двойню Арбенина предстала с огромным животом
11:05
"Выпила несколько бокалов вина": обгоревшая Хлебникова прокомментировала причину пожара
11:02
"Распущенная": экс-супруга Фоменко поведала о причинах неудач потерявшей любовника Волочковой
10:58
"Чтобы не мучиться": Попавший на деньги Панин судорожно ищет спонсора для дочери
10:46
"Хочу, чтобы все это закончилось": российская биатлонистка устроила скандал в Пекине из-за еды
10:43
"55 тысяч долларов – и она ваша": 75-летняя мать Королевой торгует телом
08:19
Списали со счетов? Меган Маркл и принца Гарри не попали на важное торжество
06:37
Бросившую сына Решетову призвали больше не рожать: Это совершенно не твое
04:23
Агафьев день: что нельзя делать 5 февраля
02:40
У разбитого корыта: Питт и Тесфайе наплевали на постаревшую Джоли
00:49
"Кунсткамера шутов и уродцев": сын Королевой встал на скользкий путь
22:00
"Секси": надевшая обтягивающие лосины Орбакайте произвела фурор
21:49
Лукашенко объяснил, зачем взял в руки оружие
21:30
"Что несет эта женщина?": Варшавер в ужасе от предательства Захаровой
21:04
В США не просчитали и половины ответных ходов России – политолог Корнилов
20:43
В Москве обнаружили тело мисс Кузбасс – 2010
20:37
Бузова откровенно рассказала о пластике: По башке очень сильно прилетит
20:16
Призыв Зеленского к спокойствию раздражает США – The Economist
20:16
В торговых сетях подешевеют часто покупаемые продукты
19:57
Кидал на деньги: Милохин признался в обмане
19:51
Квартиру изувечившего мать диджея обокрали в Москве
19:00
"Сейчас понос польется": Раскоряченную Волочкову пнули в неожиданный момент
18:56
Стареющий Тарзан изо всех пытается привлечь народ: Вход свободный
18:19
Эксперт Дробницкий предрек Украине печальную судьбу: Откуда уходят США – выжженная земля
18:18
"Создатели, вы в своем уме?": "Цыпленок жареный" с Сухоруковым вызвал жаркие споры
18:09
Заговорили о заболевании устроившей голодовку Бузовой
18:08
Неожиданный поворот: бывшая жена Гуфа дала заднюю
18:07
"Пописал за 80 евро": Вынувшего половой орган Панина застукала полиция
18:00
Борисов ужаснулся страшным похоронам забытого всеми Куравлева
18:00
"К россиянам субъективны": Разъяренная Навка накинулась на Олимпийских судей из-за несправедливости
17:27
Политолог Вершинин: отношения ЕС и США обострятся из-за попыток Вашингтона заморозить СП-2
17:18
Бородина столкнулась с тяжелыми последствиями "омикрона"
17:10
"Самые большие в жизни": Беременная Утяшева шокировала огромной грудью
17:10
"Разбиваешь сердце": Почерневшая любовница Виторгана вывернула душу
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Это, правда, мерзко!" Шнуров объяснил причину своей травли лицемерной хамки Собчак
Заманивал к себе, соблазнял: Штурм о домогательствах покойного Мережко
"Ну вот и все": Савичева поделилась своим горем
Заговорили о заболевании устроившей голодовку Бузовой
Одного застала в постели с юной дочкой, а другому простила избиение: как Пугачева относилась к своим зятьям
Бузова откровенно рассказала о пластике: По башке очень сильно прилетит
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Экономика
Одинокие родители начали получать от ПФР до восьми тысяч рублей

Одинокие родители начали получать от ПФР до восьми тысяч рублей

Есть несколько условий для получения выплаты, положенной одиноким родителям.
прочитано 97 раз

В России одинокие родители могут рассчитывать на поддержку от Пенсионного фонда (ПФР). Тем взрослым, кто в одиночку воспитывает детей в возрасте от восьми до 16 лет, положена выплата, равная половине регионального детского прожиточного минимума. В среднем это пособие составляет чуть больше шести тысяч рублей. В Приморском крае одиноким родителям выплачивают по восемь тысяч.

ПО ТЕМЕ

В России хотят повысить детские выплаты

В России хотят расширить сферы применения материнского капитала

Чтобы получить денежные средства, родителю необходимо обратиться с соответствующим заявлением в Пенсионный фонд. Также гражданин, воспитывающий детей в одиночку, может воспользоваться сайтом "Госуслуги". Заявку будут рассматривать в ПФР.

Есть условия для получения выплаты. Обращается внимание на уровень доходов в семьи. Он не должен быть выше прожиточного минимума в регионе. Если у семьи нет заработков, то на это должны быть объективные причины, уточняют в Пенсионном фонде.

Ранее "Дни.ру" писали о повышении материнского капитала. В 2022 году за первого ребенка выплачивают 524,5 тысячи рублей, за второго – 168,6 тысячи. Если мать, родившая второго ребенка, не получала за первенца, то ей положено 693,1 тысячи рублей.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото: Allexander Makarov/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 5 февраля 2022, 15:13 Источник: Московский комсомолец ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Чтобы не мучиться": Попавший на деньги Панин судорожно ищет спонсора для дочери

Артист озаботился будущим

Шоу-бизнес

Молодая жена 76-летнего Петросяна заговорила о сексуальных предпочтениях

Поклонники взбудоражены

Спорт

"Вторые из-за того, что мы в Пекине?": китайские фигуристы утерли нос паре из России

Россияне получили 82.64 балла
Шоу-бизнес

"Голубой как яйца дрозда": Скрытный женатик Малахов попал под подозрения

О нем рассказала актриса

Гороскоп

Гороскоп на февраль 2022 года
Гороскоп на неделю с 31 января по 6 февраля 2022 года
Необратимые последствия: резко сдавшей Заворотнюк не дали шансов
Обман и мошенничество: появилась информация о разрыве Волочковой с новым любовником

Здоровье

Ошиблись: ученые по-другому заговорили о пандемии коронавируса
Вирусолог назвала способ предотвратить заражение "омикроном"
Очередной рекорд: почти 170 тысяч человек заболели ковидом в России
За сутки в России выявили 155 768 новых случаев COVID-19

Спорт

"Вторые из-за того, что мы в Пекине?": китайские фигуристы утерли нос паре из России
Лыжница Непряева принесла России первую медаль на Олимпиаде в Пекине
"Хочу, чтобы все это закончилось": российская биатлонистка устроила скандал в Пекине из-за еды
"К россиянам субъективны": Разъяренная Навка накинулась на Олимпийских судей из-за несправедливости

Регионы

Во Фрязино загорелась мебельная фабрика
В Подмосковье мужчина похитил со склада косметику на полмиллиона рублей
На Ямале исполнили легендарную песню Queen в поддержку российских олимпийцев
Убийца "скинул" труп в подъезд тобольской многоэтажки
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+