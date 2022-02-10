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Экономика
Росстат сообщил о росте реальных доходов россиян

Росстат сообщил о росте реальных доходов россиян

В 2021 году зарплаты простых россиян выросли на 3,1%.
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По данным Росстата, это максимальный показатель роста доходов за последние семь лет. В 2013 году реальные доходы граждан увеличились на 4% – с тех пор рекорд не был побит, однако цифры 2021 года тоже впечатляют.

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Если посмотреть на статистику по месяцам, то, например, в ноябре прошлого года зарплата в России увеличилась на 3,4% по сравнению с тем же месяцем 2020 года. В денежном выражении среднемесячная выплата россиянам, работающим в самых разных организациях, в ноябре 2021 года составила 55 639 рублей, что в годовом выражении равняется увеличению на 12,1%. Если же взглянуть на период с января по ноябрь прошлого года, то номинальный доход россиян в годовом выражении возрос на 9,5% – сообщает Life.

Традиционно считается, что одни из самых высоких зарплат в стране получают жители Москвы. Ранее "Дни.ру" писали о том, что москвичей в это вопросе обогнали жители четырех регионов – речь идет о доле граждан, ежемесячно получающих сто тысяч рублей и более.

Согласно результатам исследования аналитиков Forbes, в декабре прошлого года лидером по уровню зарплат стала Чукотка, где около половины жителей получают доход свыше ста тысяч рублей ежемесячно. Также в лидеры по данным показателям вышли такие регионы, как Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа и Магаданская область.

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Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 10 февраля 2022, 08:45 Источник: Life ✓ Надежный источник
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