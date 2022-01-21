В квитанциях на оплату услуг ЖКХ появилась новая строчка

Жители нескольких крупных городов России, получив квитанции за первый месяц 2022 года, заметили, что стоимость коммунальных услуг увеличилась.

Повышение тарифов на услуги ЖКХ было запланировано на лето 2022 года, поэтому увеличение суммы в строке "Итого" в январе вызвало удивление у россиян. Оказалось, что изменилась стоимость вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО). Подорожание этой услуги было согласовано еще в 2021-м, однако новые тарифы вступили в силу только сейчас.

Кстати, жители Москвы теперь будут получать обновленные квитанции. В платежных документах появилась новая строчка – "Обращение с ТКО". Это не дополнительная трата. Просто квитанции сделали такими, какие они должны быть по закону. Раньше стоимость вывоза мусора влияла на итог за "Содержание жилого помещения".

По данным Росстата, в 2021-м тарифы ЖКХ повысились в среднем на 3,3%, несмотря на значительный рост инфляции. В этом году ожидается подорожание коммунальных услуг до 6-6,5% при том, что инфляционные ожидания снижаются. На первый взгляд, это кажется странным, но кандидат экономических наук, начальник аналитического отдела компании "Риком-Траст" Олег Абелев дал объяснения:

"Все дело в методике расчетов. В данных Росстата обобщены средние цифры по стране, да и те взяты без перерасчета за прошлые периоды и без штрафов".

Ранее Федеральная антимонопольная служба заверила россиян, что в среднем по стране повышение тарифов ЖКХ составит 4%, что будет почти на одном уровне с инфляцией. В 2022 году она не превысит 4-4,5%, считают экономисты.