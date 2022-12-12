"Смена монет на бумажные деньги": заявлено о будущем российской валюты

Появились данные о возможном возвращении пятирублевых купюр, вместо которых жители страны уже много лет используют монеты. Эксперты и аналитики в сфере финансов обсуждают рациональность таких перемен. А экономист Евгений Змиев в беседе с телеканалом "360" спрогнозировал будущее российской валюты.
По его словам, монеты проигрывают банкнотам до такой степени, что в будущем их в обращении может не остаться. Во-первых, мы имеем дело с масштабом цен. Во-вторых, купюры легче по весу и их удобнее хранить. "Смена монет на бумажные деньги сделана для удобства людей", — выразился Евгений.