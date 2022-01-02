Новый порядок получения пособий коснулся миллионов россиян

С 1 января 2022 года некоторые пособия нужно будет получать не в соцзащите, а в Пенсионном фонде России (ПФР).

В пресс-службе ПФР напомнили, что с 2022 года фонд будет предоставлять выплаты пяти категориям россиян: имеющим детей неработающим гражданам; подвергшимся воздействию радиации людям; имеющим транспорт инвалидам; реабилитированным жертвам политических репрессий; семьям военных.

В ПФР отметили, что новый порядок получения пособий коснулся двух миллионов человек. В 2022 году этим гражданам будет выплачено почти 120 миллиардов рублей.

Первые пособия поступят на счет россиянам досрочно – уже 17 января. В феврале выплаты будут осуществляться по новым назначениям – то есть людям, оформившим пособия в первые два месяца этого года. Стандартный график получения выплат начнется в марте.

Важно: тем, кто получал меры соцподдержки раньше, обращаться в ПФР с новым заявлением не нужно. Денежные средства фонд будет перечислять на те же реквизиты. Граждане, которые имеют право на пособие, но еще не получали его, необходимо связаться с клиентской службой Пенсионного фонда.

Подробнее о выплатах можно узнать на официальном сайте ПФР.