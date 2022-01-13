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Экономика
Россиян предупредили о реформе накопительных пенсий

Россиян предупредили о реформе накопительных пенсий

Изменения в пенсионной системе могут произойти уже совсем скоро.
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Среди российских чиновников разговоры о реформе накопительных пенсий возобновляются время от времени в течение последних пяти лет. Теперь этот вопрос, кажется, сдвинулся с мертвой точки. Документ с соответствующими изменениями в системе уже находится на стадии активной подготовки. Ожидается, что данный законопроект может быть принят уже в 2022 году.

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Как удалось выяснить URA.ru, согласно реформе, россиянам будет предложен целый комплекс мер, которые будут мотивировать их участвовать в новой системе. Перечень этих мер уже неоднократно менялся. В последней версии документа значатся три основных момента: налоговые вычеты в размере 6%, страхование накоплений граждан суммой до 1,4 миллиона рублей и государственное софинансирование .

Напомним, что накопительная часть обязательного пенсионного страхования (ОПС) с 2014 года была заморожена из-за несовершенства самой системы. Как пишет РИА ФАН, согласно новому законопроекту, эта часть средств при желании гражданина будет переведена в негосударственное пенсионное обеспечение. Подчеркивается, что подобная трансформация будет сугубо добровольной. Таким образом каждый сможет решить для себя: перевести свои деньги в НПО или же использовать их для приобретения баллов в системе ОПС – об этом сообщил телеканал "360".

Ранее "Дни.ру" писали о том, что некоторые россияне получат хорошую прибавку к пенсии – для определенной категории граждан пособия вырастут на 25%.

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Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 13 января 2022, 08:52 Источник: Известия ✓ Надежный источник

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