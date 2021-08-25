"Новые люди" хотят решить проблемы грузоперевозчиков

Кандидат в Госдуму Валентин Игнатьев уверен, что решение проблем грузоперевозчиков положительно отразится на кошельке каждого россиянина.



Партия "Новая люди" разработала всероссийскую программу, целью которой является выявления злоупотреблений в сфере грузоперевозок в регионах. Специалисты отмечают большое количество проблем в данной сфере: удручающее состояния дорог, коррупция, неправильная организация отдыха водителей, сложные процедуры получения необходимой документации. Безусловно, это все требует тщательной проверки.

"Новые люди" проложили оптимальный маршрут по крупным российским городам, где из-за большого трафика и проблемы встречаются чаще. Партийцы вместе со специалистами намерены проверить состояние дел в региональных центрах: Нижнем Новгороде, Казани, Перми, Екатеринбурге, Челябинске, Уфе, Самаре, Саратове, Воронеже, Волгограде, Ростов-на-Дону, Ставрополе, Краснодаре, Симферополе.

Ревизия уже прошла в Москве и Московской области. В результате автопробега удалось выяснить, что больше всего перевозчиков волнует сложный регламент оформления пропусков для въезда в столицу. На этой почве "бурно цветут" частные компании, которые помогают с оформлением документов за деньги, причем, ценник ставит каждый сам: от 10 до 50 тысяч рублей.

Под эгидой "Новых людей" проверку возглавил президент Национальной Ассоциации Грузового Автомобильного Транспорта "ГРУЗАВТОТРАНС" Владимир Матягин. Контроль и поддержку осуществляют СК РФ и другие госорганы. 25 августа в штабе партии "Новые люди" кандидат в Госдуму и председатель Центра торгово-промышленной палаты РФ Валентин Игнатьев дал напутствия делегации и проводил ее в путешествие по стране.

"Грузоперевозки – это как система кровоснабжения страны. Поэтому решение проблем положительно отразится на кошельке каждого жителя России. Результатом должны стать актуальные законодательные инициативы. Совместными усилиями мы хотим помочь и грузоперевозчикам, и экономике страны в целом", - отметил Игнатьев.

Примечательно, что партия получила поддержку лично от председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. Когда Игнатьев и Матягин собрали от дальнобойщиков информацию о регионах с самыми явными коррупционными поборами, последний записал видеообращение и направил его в СК РФ. Матягин рассказал Басстрыкину, что обозначенная проблема носит системный характер на всей территории России. Глава Следкома откликнулся и поручил сотрудникам ведомства начать взаимодействовать с партией.

"Мне нравится формат партии "Новые люди". Когда предложили возглавить комитет по транспорту, я согласился. Мы сформировали пакет предложений, касающихся сферы грузоперевозок. Это не мои личные "хотелки". Новые люди – единственная партия, которая включила наши предложения в программу. Я с 1998 года в транспортной сфере. И наступил такой момент, когда надоело, пришло время действовать", – подчеркнул Матягин.

Сегодня "Новые люди" предлагают компетентным органам присоединиться к их программе и совместно проанализировать текущую ситуацию в регионах России. Символично, что старт всероссийской программы совпал с поручением вице-премьера Виктории Абрамченко проработать меры по снижению цен на услуги по перевозке социально значимых продуктов по территории страны. Новые люди предлагают компетентные органы присоединиться к их программе и совместно проанализировать текущую ситуацию в регионах страны.

Важно отметить, что в России работает около 6,5 млн. единиц грузового транспорта. В этом секторе экономики занято более 15 млн. человек. С учетом членов их семей речь идет о нескольких десятках миллионов человек, живущих в состоянии нестабильности и неопределенности. Меж тем, проект закона "Об автомобильных грузоперевозках" находится в Госдуме уже четвертый год.