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Политика
"Новые люди" представили предвыборную программу на съезде-перформансе

"Новые люди" представили предвыборную программу на съезде-перформансе

Избирательная кампания партии "Новые люди" вступает в завершающую стадию. В воскресенье, 22 августа, 2500 делегатов со всей России приняли участие в зрелищном съезде-перформансе. Политсила представила предвыборную программу и манифест.
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Об основных положениях партийной программы и планах в новом созыве Госдумы рассказал лидер "Новых людей", известный предприниматель и основатель международной компании Faberlic Алексей Нечаев.

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Тезисы программы близки и понятны каждому гражданину. "Перестать выкачивать деньги из экономики, раздувая госбюджет. Снизить налоги, вернуть их в регионы — туда, где они собираются", – рассказал Нечаев.

Партия будет добиваться расширения местного самоуправления. Граждане на местах должны сами решать как им жить и на что тратить деньги, уверены "Новые люди". Политсила намерена вернуть конкуренцию во все сферы жизни.

"Наша задача – прийти в Государственную Думу. Но дальше перед нами будет стоять еще более сложная задача. Быть верными себе. Думать о будущем наших детей. Заботиться о благополучии наших родителей", – отметил Нечаев.

Фото: пресс-служба

Партия уделяет большое внимание решению наболевших региональных проблем. О них как никто другой знает экс– мэр Якутска, советник лидера партии Сардана Авксентьева.

Только за последние три месяца она посетила 25 субъектов Федерации. В каждом из них она спрашивает местных жителей о проблемах, которые по тем или иным причинам не решает местная власть.

"Мы придем в Госдуму и принесем туда голос регионов, который давно не звучал в стенах нашего с вами парламента", – обратилась Авксентьева в участникам съезда.

По ее словам, парламентские партии превратились в единую партию власти. "Новые люди" разрушат эту монополию, уверена политик.

"За нами реальный интерес десятков миллионов россиян. За нами мудрость простых людей, которые через несколько недель возьмут в руки метлу и наведут порядок в одной из комнат нашей власти", — подчеркнула Авксентьева.

Среди сторонников партии не только сотни тысяч простых граждан, неравнодушных к происходящему в своих регионах, но и известные в масштабах всей страны люди – телеведущие Елена Летучая и Юлия Барановская, актер Сергей Жигунов.

Летучая давно занимается экологией и помогает активистам решать проблемы на местах. Одна из болевых точек российской экологии – озеро Байкал. Жемчужина природы страдает от загрязнения – на дне озера лежат покрышки и отравляют его уникальную экосистему, рассказала телеведущая.

Летучая вместе со сторонниками партии очищали Байкал от мусора. Со дна заповедного озера они подняли 400 тонн покрышек. Теледива поблагодарила "Новых людей" за внимание к экологическим проблемам.

Фото: пресс-служба

Юлия Барановская рассказала участникам съезда о сообществе мам с особенными детьми из Воронежа. Она познакомилась с ними во время прошлого съезда "Новых людей", после этого телеведущая приезжала к в регион.

В своем выступлении в ходе съезда Барановская обратила внимание на проблемы таких семей и на то, как им необходима помощь и поддержка. Сдержать слез телеведущая не смогла.

"Я не могу без слез смотреть на то, как живут семьи с детьми-инвалидами. Как они выбивают у государства каждую копейку, чтобы выжить. "Новые люди" — единственные, кто приходит на помощь в таких ситуациях", — сказала Барановская.

Партия не обходит стороной и вопросы культуры. Ими занимается актер, советник лидера "Новых людей" Сергей Жигунов. Он посещает города нашей страны и собирает предложения по развитию этой сферы.

Жигунов указал на проблему цензуры в отношении деятелей искусства. Новые ограничения появляются каждый день, посетовал артист. Партия выступает за свободу и развитие, подчеркнул он.

Также важна поддержка самодеятельных ансамблей и театров на региональном уровне, отметил Жигунов. Без провинциальных талантов подпитывать российскую культурную сферу будет неоткуда, убежден актер.

Фото: пресс-служба

Предвыборная программа "Новых людей" – это десятки идей по улучшению ситуации в экономике, политике, медицине и образовании, обороне и безопасности, внешней политике и экологии. Под знаменитую мелодию композитора Иоганна Штрауса партия представили манифест, с которым она идет на думские выборы.

По словам Алексея Нечаева, "Новые люди" предлагают простые идеи по улучшению в самых разных отраслях – от увеличения зарплат до снижения тарифов и ликвидации очередей в поликлиниках. Партия идет на выборы с готовыми решениями, которые помогут людям, подчеркнул он.

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Фото: пресс-служба
Автор: 23 августа 2021, 10:00

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