Московская служба занятости трудоустроила более 47 тысяч человек

Число вакансий в Москве продолжает превышать количество соискателей, несмотря на пандемию

Более 47 тысяч москвичей нашли работу с начала 2021 года, благодаря специалистам центров "Моя работа". Трудоустройство горожан продолжается даже в условиях пандемии коронавируса. Примечательно, что количество реальных вакансий в столице превышает число соискателей.

Важно отметить, что на рынке труда Москвы сохраняется конкуренция за высококвалифицированные кадры и представителей рабочих специальностей. Столичная база вакансий объединена с крупнейшими рекрутинговыми порталами страны: HeadHunter и SuperJob.

Специалисты московской службы занятости постоянно расширяют перечень актуальных и верифицированных вакансий в ходе переговоров с местными компаниями. На сегодняшний день в банке вакансий числятся более 380 тысяч предложений о работе для людей с самым разным опытом и квалификацией.

Как отметила первый заместитель руководителя столичного Департамента труда и социальной защиты Александра Александрова, консультации специалистов увеличивают шанс найти работу минимум на 30%: "Служба занятости предлагает людям реальную помощь в поиске работы и поддержку, позволяющую развить личностные универсальные навыки. Такое консультирование минимум на 30% увеличивает вероятность успешного поиска работы".

Для желающих найти новую работу проходят консультации, открытые отборы и вебинары по самозанятости. Принять участие в них можно как очно при соблюдении мер безопасности, так и онлайн. Получить новые навыки или повысить квалификацию москвичи могут с помощью одной из 150 бесплатных обучающих программ.