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Политика
Политолог Манойло о поведении Байдена на встрече с Путиным: Ковбойская манера и гопническая одновременно

Политолог Манойло о поведении Байдена на встрече с Путиным: Ковбойская манера и гопническая одновременно

Политолог Андрей Манойло дал прогноз по встрече президентов России и США Джо Байдена и Владимира Путина.
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По мнению эксперта, на предстоящих переговорах с коллегой Джо Байден попытается дать понять, что "Америка вернулась" и с ней можно иметь дело. Манойло не исключил, что глава Соединенных Штатов будет стараться произвести впечатление "крутого парня".

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Джозеф Байден

Джозеф Байден 46-й президент США

Профессор МГУ предположил, что Байден будет использовать на встрече с Путиным "ковбойскую манеру и гопническую одновременно". В комментарии изданию Life.ru эксперт уточнил, что такой подход ведения переговоров является типичным для американцев.

Ранее "Дни.ру" написали, что встреча президентов России и США состоится 16 июня на вилле La Grange. Это здание является памятником архитектуры XVIII века. Вокруг него уже начали усиливать меры безопасности – устанавливать специальные ограждения.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин и Джо Байден обсудят повестку и перспективы российско-американских отношений. Также они поговорят о региональных конфликтах и борьбе с пандемией коронавируса.

Журналист Андрей Сидорчик полагает, что встреча Владимира Путина и Джо Байдена приведет к новому обострению ситуации в Донбассе. Подробнее об этом Вы можете прочитать здесь.

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Фото: Chip Somodevilla - Pool Via Cnp / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Автор: 10 июня 2021, 15:01 Источник: Life.ru ✓ Надежный источник

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