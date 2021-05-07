Грозит ли рублю обвал? Ответ экономиста

Сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский отметил, что последние недели "приучили к форс-мажорам", но сейчас россияне могут выдохнуть: никаких глобально влияющих на курс рубля событий не ожидается.
По прогнозам экономиста, в ближайшие недели доллар будет стоить примерно 74,5 – 75 рублей, а евро – 89-91 рубль. "Даже укрепившаяся до 70 долларов за баррель нефть не смогла серьезно повлиять на рубль", – добавил специалист в разговоре с журналистом "Российской газеты".
Переславский считает, что в скором времени доллар укрепится по отношению к другим мировым валютам. Произойдет это после выступлений министра финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен и руководителя Федерального резервного банка Чикаго Чарльза Эванса.
Специалист также назвал страны, которым грозит крах валюты. Среди них – Индия и Турция. Эксперт пояснил, что именно в этих странах наблюдается наиболее напряженная ситуация с распространением коронавируса. Инвесторы боятся вкладывать деньги в их валюты.
Ранее ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов рассказал, что в ближайшие полгода курс рубля будет незначительно колебаться. Стоит ли ожидать снижение доллара до 60 рублей, Вы узнаете из этого материала.
Популярные темы форума
НАЧАЛА ЛАЯТЬ ПО СОБАЧЬИ, ВАША НАТАЛЬЯ!!!
Красивые девки защищены и недоступны
Моя фамилия ГОВЁШКИНА подпись НАТАЛЬЯ.
Ваше заветное желание.
Имеющий уши, да услышит
я в поиске
Одиночество
Видное? Завидное!
секс это не зло
Готов ученик