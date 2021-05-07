Грозит ли рублю обвал? Ответ экономиста

Экономист рассказал, каким будет курс рубля в ближайший месяц.

Сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский отметил, что последние недели "приучили к форс-мажорам", но сейчас россияне могут выдохнуть: никаких глобально влияющих на курс рубля событий не ожидается.

По прогнозам экономиста, в ближайшие недели доллар будет стоить примерно 74,5 – 75 рублей, а евро – 89-91 рубль. "Даже укрепившаяся до 70 долларов за баррель нефть не смогла серьезно повлиять на рубль", – добавил специалист в разговоре с журналистом "Российской газеты".

Переславский считает, что в скором времени доллар укрепится по отношению к другим мировым валютам. Произойдет это после выступлений министра финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен и руководителя Федерального резервного банка Чикаго Чарльза Эванса.

Специалист также назвал страны, которым грозит крах валюты. Среди них – Индия и Турция. Эксперт пояснил, что именно в этих странах наблюдается наиболее напряженная ситуация с распространением коронавируса. Инвесторы боятся вкладывать деньги в их валюты.

Ранее ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов рассказал, что в ближайшие полгода курс рубля будет незначительно колебаться. Стоит ли ожидать снижение доллара до 60 рублей, Вы узнаете из этого материала.