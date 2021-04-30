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Экономика
Москвичей ждет скачок цен на продукты из-за проблем с поставками

Москвичей ждет скачок цен на продукты из-за проблем с поставками

Представители торговых сетей сообщили о возможных проблемах с доставкой продуктов в столицу из-за введения новых правил движения грузовиков.
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Ритейлеры и перевозчики очень обеспокоены грядущим ужесточением правил. С 5 мая владельцы грузовиков обязаны регистрировать свой транспорт специальной системе, кроме того вводятся фиксированные маршруты, дневные и ночные пропуска, ограничивающие движение грузовиков массой от 3,5 тонн в пределах МКАД. Новые правила могут привести не только к повышению цен для потребителей, но и к проблемам с доставкой продуктов в столицу.

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Некоторые перевозчики уже стали отказываться от заказов, чтобы не брать на себя слишком много рисков, ведь одно только нарушение новых правил грозит штрафом в пять тысяч рублей.

Те торговые сети, которые и не хотят отказываться от заказов, вынуждены дробить товар на более мелкие партии и перевозить его на автомобилях меньшей грузоподъемности, однако это увеличивает расходы поставщиков, что в конечном счете скажется на кошельках потребителей.

Кроме того, оформление новых пропусков оказалось довольно трудоемким делом. Процедура может занять несколько недель, а некоторые перевозчики при первом обращении уже получили отказ из-за ошибок в оформлении документов. Это означает, что к майским праздникам эти перевозчики останутся без соответствующих пропусков. При этом накануне появилась обнадеживающая информация, что в ожидании постоянного пропуска все же можно будет оформить временный, чтобы избежать простоя.

Как сообщил "Коммерсант", ранее перевозчики и представители торговых сетей, обеспокоенные проблемой своевременной доставки продуктов, даже обратились за помощью к Михаилу Мишустину.

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Фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 30 апреля 2021, 09:02 Источник: "Коммерсант" ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость715223
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Какая-то неуправляемая система
Василий
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Бардак по всей стране!!!
1

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