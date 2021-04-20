Эксперты спрогнозировали стоимость бензина в России: топливо подорожает

Эксперты топливной сферы считают, что цены на бензин на российских АЗС будут расти, но незначительно.

С конца прошлого года до середины апреля стоимость самого востребованного топлива АИ-92 выросла примерно на 3,8% и составила в среднем 44,94 рублей. Согласно оценкам экспертов, дальше цены на бензин также продолжат тенденцию роста, но он останется в пределах нормы.

Аналитики считают, что новые антироссийские санкции, а также ситуация с коронавирусом в текущем году не окажут большого влияния на розничную стоимость бензина. Президент НТС Павел Баженов прогнозирует до конца декабря рост цен примерно на 8%. В свою очередь руководитель проектов ИГ* «Петромаркет» Анна Лишневецкая считает, что в оставшейся части 2021 года рост стоимости не превысит ожидаемого уровня инфляции (5%). По словам эксперта, с настоящего момента до конца отчетного периода розничные цены на топливо повысятся еще не более, чем на 1-2% – об этом она заявила в комментарии "Известиям".

Впрочем, некоторые другие опрошенные изданием специалисты подчеркивают, что сейчас говорить о точных цифрах несколько проблематично. При этом почти все участники топливного рынка предполагают, что рост все же будет незначительным, так как в перед выборами правительство сильно постарается не увеличивать и без того высокие расходы населения на топливо.

Напомним, еще в начале апреля эксперты говорили о более значительном росте цен на бензин и подозревали, что он даже опередит инфляцию. При этом также подчеркивалось, что государство изыскивает способы стабилизации цен на бензин, например, ограничивает экспорт некоторых нефтепродуктов.