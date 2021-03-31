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Экономика
Как сохранить и приумножить деньги в кризис: советы финансистов

Как сохранить и приумножить деньги в кризис: советы финансистов

Экономисты рассказали, как пережить кризис в России. Они дали полезные советы по сохранению и приумножению денег.
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Доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ имени Г.В. Плеханова Аяз Алиев заявил, что сберечь капитал во время кризиса в России можно, открыв депозитный счет в банке. В таком случае финансовая организация будет регулярно начислять на денежную сумму проценты.

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Экономист сообщил изданию URA.ru, что в среднесрочной перспективе ставки по депозитам вырастут благодаря повышению ключевой ставки. Вместе с этим он отметил, что много заработать таким образом не удастся, но, по крайней мере, капитал будет сохранен.

Если же человек хочет приумножить деньги, то тогда он может покупать акции крупных компаний. Финансист подчеркнул, что их доходность примерно в полтора-два раза выше, чем у депозитных счетов. "Вкладывать нужно на долгосрочный период", – добавил Алиев.

Аналитик банка Хоум Кредит Станислав Дужинский рассказал, что один из самых надежных способов хранения сбережений в кризис в России – это рублевые вклады. Валютные счета считаются менее надежными. Эксперт пояснил, что они популярны только тогда, когда курс не стабилен.

"Мы наблюдаем положительную динамику по рублевым вкладам по сравнению с прошлым годом", – заверил Дужинский.

Ранее "Дни.ру" рассказали, что будет с курсом рубля в апреле. Какие факторы будут влиять на валюту и грозит ли России экономический кризис, Вы узнаете из этого материала.

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Фото: pixabay.com
Автор: 31 марта 2021, 13:16 Источник: URA.ru ✓ Надежный источник

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