Что будет с курсом рубля в апреле

Прогноз курса рубля в апреле главным образом будет зависеть от того, применят ли в отношении России новые санкции, именно они сейчас остаются главным фактором влияния на национальную валюту. Напряженная геополитическая ситуация может крайне негативно сказаться на курсе рубля и привести к его падению на уровне 78-79 за доллар.



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