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Экономика
Новогодние салаты обойдутся россиянам дороже на 15-25%

Новогодние салаты обойдутся россиянам дороже на 15-25%

Эксперты подсчитали цены всех ингредиентов для традиционных блюд новогоднего стола.
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Самыми популярными салатами на Новый год в России являются оливье и селедка под шубой – совсем скоро эти блюда появятся на праздничном столе практически в каждом доме. Однако в этом году они обойдутся россиянам значительно дороже, чем в прошлом. Как выяснили "Известия", опираясь на статистические данные, салат оливье за год подскочил в цене на 15%, а селедка под шубой – и вовсе на 25%.

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При подсчете стоимости блюд учитывалась средняя цена ингредиентов, зафиксированная в октябре – об этом сообщил телеканал "360". Так оказалось, что салат оливье семье из четырех человек в этом году обойдется примерно в 416 рублей. На салат с селедкой и свеклой в том же объеме придется потратить не менее 209 рублей. Напомним, что подсчет средней стоимости блюд делается на основе самого традиционного рецепта со стандартным набором ингредиентов.

Согласно статистике, за прошедший год ни один из ингредиентов праздничных салатов не подешевел. Наибольше всего прибавили в стоимости овощи: картофель, свекла, морковь, лук, а также куриные яйца и майонез. Отмечается, что цена картофеля увеличилась практически на 80%.

Ранее "Дни.ру" сообщали о том, что перед Новым годом резко выросли цены на традиционные для этого сезона цитрусовые: за год мандарины подорожали на 25%.

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Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 6 декабря 2021, 12:20 Источник: Известия ✓ Надежный источник
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