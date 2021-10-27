Россиян предупредили об изменениях цен на продукты к Новому году

В преддверии новогодних праздников цены на продукты могут незначительно вырасти или упасть – все зависит от вида товара.

Россияне традиционно широко отмечают Новый год и часто заранее задумываются о покупке продуктов для праздничного стола. Эксперт от "Руспродсоюза" – Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров Ирина Нагайцева считает, что далеко не все ингредиенты для новогодних салатов стоит покупать впрок – в большинстве случаев цены на продукты значительно не изменятся.

Эксперт однозначно не рекомендует заранее запасаться продуктами с длительным сроком хранения. В конце года стоимость таких товаров вряд ли будет отличаться от текущей, так как основные условия контрактов к декабрю уже давно сформированы и изменениям не подлежат. Кроме тото, торговые сети часто организовывают собственные предпраздничные акции и скидки, тогда цены могут даже снижаться.

Что касается скоропортящейся продукции, то на нее цены могут быть временно повышены перед праздниками – обычно речь идет о росте на несколько процентов. Например, несколько подрасти в цене могут яйца – это обычная история перед Пасхой и в конце года. Также в конце осени-начале зимы традиционно увеличиваются цены на свежие овощи. Однако такими продуктами тоже вряд ли стоит закупаться впрок, ведь их сложно сохранить свежими до Нового года.

В интервью радио Sputnik эксперт также добавила, что цены на некоторые скоропортящиеся продукты могут снизиться к концу года. В основном это касается мяса птицы, стоимость которого ежегодно падает с окончанием шашлычного сезона.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Дмитрий Песков высказался о причинах роста цен на продукты в России.