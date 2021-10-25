Россиян предупредили о росте цен на крупы в ноябре

В первую очередь речь идет о подорожании гречневой и овсяной крупы. Стоимость этих товаров в ближайшее время может увеличиться на 10-20%. Это связано с ростом цен на сырье и упаковку для производителей.
Что касается гречневой крупы, то изменение ее стоимости напрямую связано с неурожаем. В Алтайском крае – регионе выращивания данного вида зерновых – цена производителей на данный товар за год выросла более, чем на 20 рублей. Тем не менее, эксперты еще надеются на стабилизацию цены на гречку – говорить об этом будет возможно тогда, когда на рынок поступит новый урожай.
Кроме роста себестоимости зерновых, значительному изменению подверглась и цена на упаковку. По словам представителя бренда "АФГ Националь", за предыдущий год стоимость тары из картона и полипропилена увеличилась более, чем на 100%.
Как сообщила газета "Коммерсантъ", некоторые крупные производители зерновых уже уведомили торговые сети о возможном росте цен. Фирма-производитель "Роса" предупредила ритейлеров о подорожании этого вида товаров начиная с 4-ого ноября, передает телеканал "360". В крупной торговой сети "Верный" подтвердили получение уведомлений о повышении цен на зерновые в среднем на 15%. При этом отмечается, что в наименьшей степени подорожание коснется рисовой крупы.
Ранее "Дни.ру" писали о том, как газовый кризис в Европе сказался на росте цен на продукты в России.
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