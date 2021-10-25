Дмитрий Песков высказался о причинах роста цен на продукты в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл причины, обуславливающие рост цен на продукты в стране.

Вопрос роста цен на продукты остается одним из самых актуальных в России. Внимание ему уделяется на самом высоком уровне.

Российское правительство следит за ситуацией с ростом цен на продукты, подчеркнул официальный представитель Кремля. Более того, оно предпринимает меры, которые должны не допустить скачкообразного подорожания необходимых товаров.

Впрочем, стоимость продуктов в России все равно увеличивается. Однако для этого есть объективные причины. В Кремле рассказали о том, из-за чего, по мнению экспертов, продукты все же дорожают.

"Это и инфляционные процессы, которые, к сожалению, имеют место, неблагоприятная международная конъюнктура, которая тоже давит на цены в плане их повышения", – заметил Дмитрий Песков.

Отметим, в СМИ регулярно появляются новости о том, что производители тех или иных товаров предупреждают продавцов и конечных потребителей о подорожании своей продукции. Они объясняют это ростом цен на сырье, упаковку, повышением транспортных расходов и другими обстоятельствами, повлиять на которые они не могут.

Кроме того, на ситуация с ценами внутри России сказываются и внешние факторы. Еще 27 июля во время совещания, посвященного вопросам экономики, об этом рассказывал президент России Владимир Путин. Он указал на тот факт, что в США инфляция превысила отметку в 5%. Это обстоятельство отразилось на всей мировой экономике.