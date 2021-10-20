В России предложили поднять налоги на лотереи

Основатель игорного бизнеса в СССР Дмитрий Слободкин выступил с предложением поднять налоги на лотереи в России. По мнению Слободкина, это станет дополнительным источником доходов госбюджета.

Слободкин пояснил, что в настоящее время основная прибыль от азартных игр достается частным компаниям, а не государству: владельцы лотерейного бизнеса отчисляют в бюджет страны лишь 10% от выручки. При этом из-за отсутствия общественного контроля они могут занижать оборот, передает телеканал "360".

"Это черный ящик. Кому деньги идут, на что тратятся, сколько, почему? Никто на эти вопросы не отвечает", — цитирует Слободкина Ura.ru.

