Акции "Норникеля" упали после аварии с разливом топлива в Норильске

Утром 4 июня акции "Норильского никеля" подешевели на 4,92% – до 21 750 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.
Причиной падения акций компании стала авария в Норильске. На территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (дочернее предприятие "Норникеля") 29 мая произошла утечка более 20 тысяч тонн дизельного топлива. В регионе объявили ЧС федерального характера.
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