Ремонт, спорт, игры: МКБ проанализировал траты россиян перед нерабочей неделей

В Московском кредитном банке (МКБ) рассказали о покупках россиян в преддверии карантина. По всей видимости, крупами и лекарствами наши сограждане уже закупились, ведь траты на них в супермаркетах и аптеках остались в пределах нормы. Зато вырос спрос на товары для ремонта, занятий спортом, а также на игрушки.



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