МКБ успешно завершил обновление автоматизированной банковской системы

При завершении перехода на новую автоматизированную
банковскую систему некоторые сервисы МКБ могут работать с небольшими
ограничениями. С учетом высокой нагрузки на пользовательские сервисы необходимо дополнительное время для стабилизации функционирования систем. В
банке извинились перед клиентами за доставленные неудобства.
Ранее в Московском кредитном банке объявили о смене АБС. Благодаря новой системе развитие услуг и сервисов значительно ускорится, большой объем клиентских операций будет осуществляться эффективнее, модернизируются IT-процессы.
Напомним, что в прошлом году Московский кредитный банк стал лауреатом "Премии Рунета" в номинации "Мобильное приложение". Жюри оценило расширенный функционал и удобство приложения МКБ. В банке отметили, что к настоящему времени через мобильные сервисы открывается почти половина накопительных счетов и более трети вкладов.
Как писали "Дни.ру", с помощью мобильного приложения клиенты МКБ также могут отправить заявку на ипотечный кредит. Пользователю достаточно указать стоимость недвижимости, первоначальный взнос и желаемую сумму займа.
Московский кредитный банк входит в топ-3 частных кредитных организаций по объему активов по данным ренкинга "Интерфакс-100". МКБ предоставляет полный объем банковских услуг для юридических и физических лиц. МКБ стабильно входит в утвержденный Центробанком перечень системно значимых кредитных организаций.
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