Коронавирус атакует? Россиян предупредили об ошеломительном росте цен

Существеннее всего ценник вырастет на бытовую технику – минимум на
13%. Ощутимо подорожают электроинструменты (11%),
электроника (9%), а также одежда и обувь, прогнозирует член
общественной организации "Деловая Россия" Алексей Федоров.
По его мнению, это может произойти в следующем году. Грань между продавцами и производителями стирается, и это касается сферы торговли напрямую, рассказал эксперт газете "Известия".
В чем причина роста цен? Многие опасаются влияния коронавируса: в Китае многие крупные производства закрыты на карантин – поставки товаров на мировые рынки прерваны. Однако подорожание бытовой техники и электроники на российском рынке произойдет не из-за эпидемии.
По мнению Федорова, дело в нормативах об утилизации отходов потребительских товаров и упаковки, которые Министерство природы представило в прошлом году. В соответствии с документом, в нашей стране будет введена стопроцентная утилизация отходов.
В конце февраля проект концепции ляжет на стол вице-премьера Виктории Абрамченко, до апреля правительство должно одобрить документ. В этом случае цены на непродовольственные товары вырастут, прогнозирует эксперт.
Стоит отметить, что в прошлом году инфляция в России была на одном из самых низких уровней за всю историю наблюдений – около 3%. Меньше она была только в 2017 году – 2,5%. А в 2018-м продовольственные и непродовольственные товары в нашей стране подорожали на 4,3%.Самые высокие темпы роста эксперты прогнозируют в сфере недвижимости. В связи с введением эскроу-счетов цены на жилье в крупных городах могут вырасти на 25% к 2021 году.
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