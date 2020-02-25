Коронавирус атакует? Россиян предупредили об ошеломительном росте цен

Россиянам стоит готовиться к очередной волне инфляции в ближайшем будущем. Сильно подорожают непродовольственные товары, включая бытовую технику и электронику. В чем причина?



Существеннее всего ценник вырастет на бытовую технику – минимум на 13%. Ощутимо подорожают электроинструменты (11%), электроника (9%), а также одежда и обувь, прогнозирует член общественной организации "Деловая Россия" Алексей Федоров.



По его мнению, это может произойти в следующем году. Грань между продавцами и производителями стирается, и это касается сферы торговли напрямую, рассказал эксперт газете "Известия".

В чем причина роста цен? Многие опасаются влияния коронавируса: в Китае многие крупные производства закрыты на карантин – поставки товаров на мировые рынки прерваны. Однако подорожание бытовой техники и электроники на российском рынке произойдет не из-за эпидемии.

По мнению Федорова, дело в нормативах об утилизации отходов потребительских товаров и упаковки, которые Министерство природы представило в прошлом году. В соответствии с документом, в нашей стране будет введена стопроцентная утилизация отходов.

В конце февраля проект концепции ляжет на стол вице-премьера Виктории Абрамченко, до апреля правительство должно одобрить документ. В этом случае цены на непродовольственные товары вырастут, прогнозирует эксперт.

Стоит отметить, что в прошлом году инфляция в России была на одном из самых низких уровней за всю историю наблюдений – около 3%. Меньше она была только в 2017 году – 2,5%. А в 2018-м продовольственные и непродовольственные товары в нашей стране подорожали на 4,3%.

Самые высокие темпы роста эксперты прогнозируют в сфере недвижимости. В связи с введением эскроу-счетов цены на жилье в крупных городах могут вырасти на 25% к 2021 году.