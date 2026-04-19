Глава "Росатома" Лихачев рассказал о развитии медицины в атомных городах – последние новости

21:22Глава "Росатома" Лихачев рассказал о развитии медицины в атомных городах – последние новости
162

Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев рассказал о ходе реализации масштабного проекта по модернизации здравоохранения в атомградах, отметив рост удовлетворенности жителей качеством медпомощи до 72%.

Развитие социальной инфраструктуры в регионах присутствия остается одним из ключевых приоритетов для российской атомной отрасли. На расширенной коллегии Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России глава «Росатома» Алексей Лихачев представил свежие новости и результаты совместной работы по совершенствованию медицинской помощи. Проект, направленный на повышение доступности и качества лечения, демонстрирует впечатляющую динамику: за пять лет уровень удовлетворенности населения здравоохранением вырос в два раза.

В 2026 году инициатива продолжает расширять свою географию. Если в прошлом году проект охватывал 22 атомграда, то сейчас в контур программы вошли еще три города. Для Госкорпорации «Росатом» создание комфортной среды и обеспечение безопасности здоровья сотрудников – это не просто социальная ответственность, но и стратегическая инвестиция в стабильность кадрового потенциала.

Оценка жителей: как изменилось здравоохранение в атомградах

Главным индикатором успеха реформ стала обратная связь от самих жителей. Модернизация первичного звена здравоохранения – поликлиник, амбулаторий и диагностических центров – направлена на повышение доступности медицинской помощи.

«За пять лет реализации проекта, в первую очередь связанного с модернизацией медицины первичного звена, показатель удовлетворенности населения здравоохранением вырос вдвое – до 72%, – отметил Алексей Лихачев. – Именно это – оценка работы наших коллег из ФМБА. Такая массированная защита наших работников для нас огромная ценность. Чем можем, возвращаем эти долги и работаем по привлечению в города Росатома молодых специалистов, особенно дефицитных специальностей».

Системный подход включает модернизацию первичного звена здравоохранения, обновление поликлиник и оснащение их современным оборудованием, а также меры по привлечению медицинских кадров.

Привлечение кадров: жилье и карьерные перспективы

Одной из самых острых проблем регионального здравоохранения традиционно является дефицит узких специалистов. Однако последние новости от «Росатома» свидетельствуют о переломе тренда. Современное оборудование и обновленные рабочие места становятся мощным стимулом для выпускников медицинских вузов.

За последние пять лет в медицинские организации атомных городов пришли работать более 1,3 тыс. врачей. Важнейшим инструментом привлечения медиков остается решение «квартирного вопроса». Глава ФМБА России Вероника Скворцова в ходе коллегии выразила отдельную благодарность руководству Госкорпорации за поддержку в этом направлении. Только за 2025 год было выделено 93 квартиры для новых специалистов, что что стало важной мерой поддержки специалистов.

Развитие медицины в Энергодаре и на новых территориях

Особое внимание в докладе было уделено развитию медицинских организаций на новых территориях. Пример Энергодара – города-спутника Запорожской АЭС – наглядно показывает темпы технологического обновления.

В местной медико-санитарной части (МСЧ-145) за прошедший год объем оказанной помощи существенно вырос. Число пролеченных пациентов увеличилось на 9,5%, а количество проведенных операций – более чем на четверть. Важным достижением стало внедрение технологий, которых ранее в городе не существовало:

  1. Запуск современного ангиографического кабинета для высокотехнологичной помощи сердечно-сосудистым больным.
  2. Внедрение эндоскопических методов хирургического лечения.

Значение проекта для отрасли и страны

Масштабные международные проекты «Росатома», строительство новых АЭС за рубежом и развитие ядерных технологий требуют надежного «тыла» внутри страны. Стабильность работы атомных станций напрямую зависит от самочувствия и психологического комфорта специалистов, живущих в закрытых и моногородах.

Генеральный директор «Росатома» подчеркивает, что медицина – это фундамент качества жизни. Опыт сотрудничества Госкорпорации и ФМБА может служить эталонной моделью для других крупных промышленных холдингов России. В условиях глобальной конкуренции за человеческий капитал именно социальный пакет, включающий высококлассное медицинское обслуживание, становится решающим фактором.

Подводя итог, можно сказать, что атомная энергетика России сегодня – это не только мощные реакторы и экспортный портфель заказов, но и передовые стандарты заботы о человеке. Лихачев и «Росатом» продолжают курс на создание «городов будущего», где высокотехнологичная медицина доступна каждому жителю.

Freedom Holding Corp.: Алматы запускает международный школьный шахматный цикл при поддержке холдинга

Freedom Holding Corp.: Алматы запускает международный школьный шахматный цикл при поддержке холдинга
Алматы стал первой точкой глобального календаря World Schools Team Championship 2026 – нового формата международных соревнований под эгидой FIDE и Международной федерации школьных шахмат (ISCF). Азиатский континентальный этап, проходящий с 7 по 10 апреля, реализуется при поддержке Freedom Holding Corp. и открывает серию турниров, ориентированных на школьные команды. В дебютном этапе участвуют 26 коллективов из 19 стран, включая Казахстан, Китай, Индию, Россию, Австралию и страны Юго-Восточной Азии.

Алексей Лихачев: "Росатом" создаст кампус мирового уровня в Обнинске – последние новости

Алексей Лихачев: "Росатом" создаст кампус мирового уровня в Обнинске – последние новости
Алексей Лихачев заявил, что госкорпорация подала заявку на создание современного университетского кампуса в Обнинске в рамках нацпроекта "Молодёжь и дети". Проект "Обнинск Тех" должен стать ключевой площадкой подготовки кадров для российской и мировой атомной энергетики. Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев принял участие в подписании документов на участие «Обнинск Тех» в конкурсе по созданию сети современных кампусов.

Калининградский прецедент

Калининградский прецедент
Михаил Делягин усмотрел в хищениях на острове Октябрьский признаки организованной схемы по выводу бюджетных средств Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин прокомментировал ситуацию вокруг хищений при строительстве культурно-образовательного комплекса на острове Октябрьский в Калининграде.

Что такое займ под залог недвижимости

Что такое займ под залог недвижимости
Займ под залог недвижимости позволяет привлечь крупную сумму денег. По факту это кредит, где недвижимость выступает гарантией возврата денег. Такой подход позволяет банкам предлагать выгодные условия, а заемщикам – получать значительные суммы на длительный срок. В 2025 году такие программы становятся все популярнее, ведь они дают возможность реализовать планы без рисков. Для чего нужен кредит под залог жилья?Займ под залог недвижимости подходит для разных целей — это может быть покупка нового жилья, запуск бизнеса или погашение долгов.

В Краснокаменске обсудили влияние атомных технологий на жизнь и сотрудничество

В Краснокаменске обсудили влияние атомных технологий на жизнь и сотрудничество
На Международном фестивале "Атомная Даурия", который проходит в Краснокаменске в дни празднования 80-летия атомной промышленности России, состоялась конференция "Влияние атомных технологий на международное сотрудничество, качество жизни населения и муниципальное развитие". В панельной дискуссии приняли участие директор по квантовым технологиям Госпорации "Росатом" Екатерина Солнцева, руководитель Горнорудного дивизиона Госкорпорации "Росатом" Владимир Верховцев, заместитель председателя Правительства Забайкальского края Буянто Батомункуев, генеральный директор ПАО "ППГХО им.

Выбор читателей

19/04ВскПроклятие Красной горки: какое неверное движение 19 апреля может лишить вас любви и денег 18/04СбтОкно в бездну: почему 18 апреля один неверный жест может навлечь беду на всю семью 18/04СбтКод выживания 4-4-4-4: как спецслужбы справляются со стрессом за одну минуту 18/04СбтЭксперт раскрыла, в какие дни месяца лучше держать кошелек закрытым 18/04СбтЦифровое завещание: как не потерять доступ к аккаунтам близких и миллионам в сети 19/04ВскВрачи назвали самое важное для сна время: нельзя пропускать