Глава "Росатома" Лихачев рассказал о развитии медицины в атомных городах – последние новости

Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев рассказал о ходе реализации масштабного проекта по модернизации здравоохранения в атомградах, отметив рост удовлетворенности жителей качеством медпомощи до 72%.

Развитие социальной инфраструктуры в регионах присутствия остается одним из ключевых приоритетов для российской атомной отрасли. На расширенной коллегии Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России глава «Росатома» Алексей Лихачев представил свежие новости и результаты совместной работы по совершенствованию медицинской помощи. Проект, направленный на повышение доступности и качества лечения, демонстрирует впечатляющую динамику: за пять лет уровень удовлетворенности населения здравоохранением вырос в два раза.

В 2026 году инициатива продолжает расширять свою географию. Если в прошлом году проект охватывал 22 атомграда, то сейчас в контур программы вошли еще три города. Для Госкорпорации «Росатом» создание комфортной среды и обеспечение безопасности здоровья сотрудников – это не просто социальная ответственность, но и стратегическая инвестиция в стабильность кадрового потенциала.

Оценка жителей: как изменилось здравоохранение в атомградах

Главным индикатором успеха реформ стала обратная связь от самих жителей. Модернизация первичного звена здравоохранения – поликлиник, амбулаторий и диагностических центров – направлена на повышение доступности медицинской помощи.

«За пять лет реализации проекта, в первую очередь связанного с модернизацией медицины первичного звена, показатель удовлетворенности населения здравоохранением вырос вдвое – до 72%, – отметил Алексей Лихачев. – Именно это – оценка работы наших коллег из ФМБА. Такая массированная защита наших работников для нас огромная ценность. Чем можем, возвращаем эти долги и работаем по привлечению в города Росатома молодых специалистов, особенно дефицитных специальностей».

Системный подход включает модернизацию первичного звена здравоохранения, обновление поликлиник и оснащение их современным оборудованием, а также меры по привлечению медицинских кадров.

Привлечение кадров: жилье и карьерные перспективы

Одной из самых острых проблем регионального здравоохранения традиционно является дефицит узких специалистов. Однако последние новости от «Росатома» свидетельствуют о переломе тренда. Современное оборудование и обновленные рабочие места становятся мощным стимулом для выпускников медицинских вузов.

За последние пять лет в медицинские организации атомных городов пришли работать более 1,3 тыс. врачей. Важнейшим инструментом привлечения медиков остается решение «квартирного вопроса». Глава ФМБА России Вероника Скворцова в ходе коллегии выразила отдельную благодарность руководству Госкорпорации за поддержку в этом направлении. Только за 2025 год было выделено 93 квартиры для новых специалистов, что что стало важной мерой поддержки специалистов.

Развитие медицины в Энергодаре и на новых территориях

Особое внимание в докладе было уделено развитию медицинских организаций на новых территориях. Пример Энергодара – города-спутника Запорожской АЭС – наглядно показывает темпы технологического обновления.

В местной медико-санитарной части (МСЧ-145) за прошедший год объем оказанной помощи существенно вырос. Число пролеченных пациентов увеличилось на 9,5%, а количество проведенных операций – более чем на четверть. Важным достижением стало внедрение технологий, которых ранее в городе не существовало:

Запуск современного ангиографического кабинета для высокотехнологичной помощи сердечно-сосудистым больным. Внедрение эндоскопических методов хирургического лечения.

Значение проекта для отрасли и страны

Масштабные международные проекты «Росатома», строительство новых АЭС за рубежом и развитие ядерных технологий требуют надежного «тыла» внутри страны. Стабильность работы атомных станций напрямую зависит от самочувствия и психологического комфорта специалистов, живущих в закрытых и моногородах.

Генеральный директор «Росатома» подчеркивает, что медицина – это фундамент качества жизни. Опыт сотрудничества Госкорпорации и ФМБА может служить эталонной моделью для других крупных промышленных холдингов России. В условиях глобальной конкуренции за человеческий капитал именно социальный пакет, включающий высококлассное медицинское обслуживание, становится решающим фактором.

Подводя итог, можно сказать, что атомная энергетика России сегодня – это не только мощные реакторы и экспортный портфель заказов, но и передовые стандарты заботы о человеке. Лихачев и «Росатом» продолжают курс на создание «городов будущего», где высокотехнологичная медицина доступна каждому жителю.