Россиян оставят без жилья: кто лишится квадратных метров

После перехода на эскроу-счета начался рост цен на жилье в
России. Вместо денег от дольщиков девелоперы вынуждены брать кредиты в банки.
Это увеличивает затраты на реализацию жилищных проектов.
Тянуть кредитную лямку могут не все застройщики. Количество банкротств девелоперов в ближайшее время вырастет в геометрической прогрессии, сообщают "Известия" со ссылкой на представителя ГК ФСК Ольгу Тумайкину.
В середине 2017 года на стадии банкротства в России находились 150 застройщиков. Спустя два года таких девелоперов стало 508. А в Едином реестре проблемных объектов на сегодняшний день числится более 17 миллионов квадратных метров, включая дома, ввод в эксплуатацию которых задерживается на полгода и более.
Из-за проблем у застройщиков эксперты прогнозируют рост числа обманутых дольщиков. По мнению Тумайкиной, в дальнейшем из строительства уйдут небольшие компании, а рынок будет разделен между крупными девелоперами. Это болезненный, но оздоравливающий процесс, считает она.
Ранее "Дни.ру" сообщали, что россияне будут платить больше за услуги ЖКХ. В платежных документах появится строка о добровольном страховании. В пилотный проект включены 16 регионов – Московская, Ленинградская, Саратовская области и другие субъекты Федерации.
Средняя стоимость страхового полиса – порядка 200 рублей в месяц. Пострадавшим будет выплачиваться компенсация, исходя из среднерыночной стоимости жилья в регионе. Возмещать ущерб планируют из трех источников - федерального, регионального и за счет средств частных компаний.
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