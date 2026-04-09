Freedom Holding Corp.: Алматы запускает международный школьный шахматный цикл при поддержке холдинга

Мясников предупреждает: новые нормы холестерина 2026 года станут настоящим испытанием для сосудовМясников предупреждает: новые нормы холестерина 2026 года станут настоящим испытанием для сосудов Вернется сторицей: что категорически нельзя делать в Вербное воскресенье, 5 апреляВернется сторицей: что категорически нельзя делать в Вербное воскресенье, 5 апреля Носит маску: стало известно, почему на новом фото у Пугачевой нет ни одной морщиныНосит маску: стало известно, почему на новом фото у Пугачевой нет ни одной морщины Вторжение огненных шаров: почему мир в панике из-за происходящего на небеВторжение огненных шаров: почему мир в панике из-за происходящего на небе

13:10Freedom Holding Corp.: Алматы запускает международный школьный шахматный цикл при поддержке холдинга 13:09Хватит мучиться от бессонницы: семь простых шагов помогут мозгу высыпаться каждую ночь 12:07Афиша мероприятий на апрель-2026: выставки, спектакли и концерты 11:48Собянин: Ежегодно 70% московских врачей повышают квалификацию 11:40Собянин рассказал, как будет работать транспорт в дни пасхальных праздников 11:15Брошенная Пугачева доживает век в одиночестве: муж забрал детей и уехал из Лимасола 09:27Стыд и срам в Чистый четверг: голый Зверев перепугал фанатов непристойным предложением 00:16Нищие и больные: что будет с теми, кто проспит утро 9 апреля и нарушит запреты Чистого четверга 18:02Секрет стройности за копейки: обычная каша из СССР заставляет лишние килограммы уйти навсегда 16:16Пугачева избавляется от последнего имущества в Москве: цена поражает 14:39Золотой дождь из ниоткуда: названы пять знаков зодиака, которые сказочно разбогатеют весной 2026 года 12:57"Дибров побрезговал": Наталья Штурм жестко приложила дочь Даны Борисовой 10:55Омоложение на плаценте рожениц – вот на что Рената Литвинова тайно тратит миллионы в Москве 09:54Человечество на грани: названо количество людей, которое Земля сможет прокормить без катастрофы 00:32Тень Иуды над каждым домом: как один неосторожный жест в Великую среду 8 апреля лишит вас защиты и покоя на целый год 18:58Эта ошибка во время сна может привести к фатальным последствиям 17:18"Как будто ты идешь в музей": Карина Истомина раскрыла интимные подробности жизни с Федором Смоловым 16:16Чат-бот "Денис" помог жителям Подмосковья записаться к врачу более 600 тыс. раз 16:13"Стал посмешищем": Роза Сябитова жестко высказалась о позоре Дмитрия Диброва 14:31Бетон вместо сада, бытовые ножи вместо шпаг: Олег Долин превратил "Ромео и Джульетту" в страшную драму о современной жестокости 12:54Экстренная госпитализация в Беверли-Хиллз: что на самом деле случилось с молодой женой Александра Цекало 11:03Шанс выжить вырос в разы: в России начали бесплатно колоть уникальные онковакцины по полису ОМС 09:27Отчаявшаяся Лариса Долина решилась на радикальную смену профессии 00:25Проклятие Благовещения 7 апреля: одна ошибка во вторник лишит вас здоровья и денег на целый год 21:52В Подмосковье в 2026 году благоустроят более 70 общественных пространств 19:04"Мама что, умирает?": Артем Чекалин не смог сдержать слез из-за страшного вопроса дочери о Лерчек 17:52Медицина бессильна: доктор Мясников назвал болезни, которые не лечатся 16:04Подставили: раскрыта тайная слабость находящегося в отпуске Сергея Лазарева 14:25Ксения Бородина оказалась в эпицентре катастрофы в Дагестане: Все в шоке 12:49Скрывать больше невозможно: в семье Ольги Бузовой случилось долгожданное чудо 10:55Звезды вынесли приговор: что нужно сделать каждому знаку зодиака в апреле 2026, чтобы не упустить свой шанс 09:48Лерчек в парике разрыдалась с ребенком на руках: что она сказала 00:45Великий понедельник или проклятие смоковницы: почему 6 апреля ваша лень может лишить вас удачи на весь год 19:21Лихачев: "Росатом" подвёл итоги AtomSkills-2026 – главные новости 18:29К таким людям никогда не придет богатство – об этом говорил еще Бенджамин Франклин 15:18Лечение за ноль рублей: как заставить частную клинику принять вас бесплатно по полису 12:27Голова в тисках: почему эта привычка часто доводит до мигрени 05:40Вернется сторицей: что категорически нельзя делать в Вербное воскресенье, 5 апреля 22:26Куда сходить в Москве: афиша главных событий апреля 18:28Тарелка вместо психолога: какие продукты на самом деле лечат хандру 15:42Тишина по закону: как наказать шумных соседей и заставить их заплатить за ваш покой 12:59Волосы сыплются через три месяца после стресса: почему лысина появляется с задержкой 07:34Золотые круги на небе: почему 4 апреля нужно обязательно посмотреть на солнце, чтобы разбогатеть 18:51Процесс самоуничтожения: найдена скрытая причина разрушения мозга после инсульта 17:42Хватит смотреть в потолок: три секрета англичанина, как мгновенно уснуть после ночного пробуждения 15:56 Миллион за комментарий: как наказать интернет-клеветника и заставить его заплатить за ложь 13:43Разбитое сердце фигуриста: что делал Петр Чернышев на могиле Заворотнюк в ее 55-летие 12:37В столице завершилась 6-я Московская неделя моды в "Манеже" 12:08Анфиса Чехова неожиданно покинула Россию: куда уехала звезда 10:13Известная солистка популярной группы чудом выжила в перевернувшемся поезде под Ульяновском
Freedom Holding Corp.: Алматы запускает международный школьный шахматный цикл при поддержке холдинга

262

Алматы стал первой точкой глобального календаря World Schools Team Championship 2026 – нового формата международных соревнований под эгидой FIDE и Международной федерации школьных шахмат (ISCF). Азиатский континентальный этап, проходящий с 7 по 10 апреля, реализуется при поддержке Freedom Holding Corp. и открывает серию турниров, ориентированных на школьные команды.

В дебютном этапе участвуют 26 коллективов из 19 стран, включая Казахстан, Китай, Индию, Россию, Австралию и страны Юго-Восточной Азии. По итогам соревнований сильнейшие команды получат право выступить в Гранд-финале в декабре 2026 года. Таким образом, турнир в Алматы формирует основу для дальнейшей глобальной конкуренции.

Образовательная повестка как ключевой фактор

Президент FIDE Аркадий Дворкович в своих заявлениях акцентирует внимание на трансформации шахмат в образовательный инструмент. По его словам, развитие школьных программ становится одним из приоритетов международной федерации, поскольку именно через образование формируется долгосрочная база для роста интеллектуального спорта и подготовки нового поколения игроков.

Параллельно с турнирной частью в Алматы организованы обучающие мероприятия — мастер-классы, методические семинары и практические занятия с участием международных экспертов и тренеров. Такой формат позволяет использовать соревнования как платформу для обмена опытом между странами, унификации подходов к обучению и внедрения шахмат в национальные образовательные системы на системной основе.

Дополнительно это способствует формированию устойчивых профессиональных сообществ и развитию педагогических компетенций, что усиливает долгосрочный эффект от подобных международных проектов.

Институциональный рост внутри страны

Проведение этапа в Казахстане отражает внутренние изменения отрасли. Казахстанскую федерацию шахмат с 2023 года возглавляет Тимур Турлов, при котором шахматы получили статус системного элемента образовательной политики.

На сегодняшний день предмет внедрён более чем в 1500 школах, охватывая свыше 60 тысяч учеников. Подготовку прошли около 2500 преподавателей, а в педагогических вузах запущены дополнительные образовательные программы. Это позволило сформировать устойчивую инфраструктуру и обеспечить масштабирование инициативы на национальном уровне.

Спортивные результаты как индикатор эффективности

С 2023 года наблюдается рост ключевых показателей. Количество международных наград казахстанских шахматистов увеличилось с 131 до 162 к 2025 году, при этом число золотых медалей выросло с 40 до 63. Внутри страны ежегодно проводится более 3800 турниров с участием порядка 118 тысяч человек.

Казахстан также усиливает позиции на международной арене как организатор. В стране прошли чемпионат мира среди кадетов, международные турниры и специализированные соревнования, что укрепляет ее статус регионального центра шахмат.

Результаты национальной команды подтверждают эту динамику. На юниорском чемпионате мира по рапиду и блицу сборная завоевала 14 медалей, включая 10 золотых. На турнире в ОАЭ Эдгар Мамедов и Бибисара Асаубаева выполнили нормы гроссмейстера, а на чемпионате мира в Лондоне команда заняла второе место в общем зачёте.

Экономика проекта и роль инвестиций

Финансовая поддержка со стороны Freedom Holding Corp. выступает одним из ключевых факторов развития отрасли. Компания инвестирует миллионы долларов ежегодно в деятельность федерации и реализацию профильных инициатив, формируя устойчивую модель долгосрочного финансирования и институционального роста.

В 2024 году совокупный объём благотворительных и спонсорских расходов Freedom Holding превысил 40 млрд тенге, из которых 4,5 млрд направлены на развитие шахмат. Эти ресурсы используются для проведения турниров, подготовки кадров, расширения инфраструктуры и повышения качества образовательных программ.

Кроме того, Freedom Holding Corp. участвует в организации международных соревнований, включая турниры с участием ведущих гроссмейстеров мира, а также поддерживает деловые мероприятия на стыке шахмат и финансовой индустрии, формируя дополнительную ценность для отрасли и усиливая её инвестиционную привлекательность.

Долгосрочные ориентиры

Государственная стратегия до 2027 года закрепляет развитие шахмат как одного из направлений образовательной политики. План включает расширение охвата школьников, создание новых клубов и развитие региональной сети, а также формирование устойчивой инфраструктуры для подготовки тренеров и преподавателей.

Среди целевых показателей — вхождение Казахстана в число десяти сильнейших шахматных держав и увеличение числа молодых гроссмейстеров.

Геопозиционирование через интеллектуальный спорт

Проведение международного турнира в Алматы отражает более широкий тренд — использование шахмат как инструмента повышения международной узнаваемости и развития человеческого капитала. Казахстан формирует модель, в которой сочетаются образовательная политика, частные инвестиции и участие в глобальных инициативах.

В этом контексте World Schools Team Championship становится не только спортивным событием, но и элементом долгосрочной стратегии, направленной на укрепление позиций страны в международной интеллектуальной и образовательной повестке.

9 апреля 2026, 13:10
Алексей Лихачев: "Росатом" создаст кампус мирового уровня в Обнинске – последние новости

Алексей Лихачев заявил, что госкорпорация подала заявку на создание современного университетского кампуса в Обнинске в рамках нацпроекта "Молодёжь и дети". Проект "Обнинск Тех" должен стать ключевой площадкой подготовки кадров для российской и мировой атомной энергетики. Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев принял участие в подписании документов на участие «Обнинск Тех» в конкурсе по созданию сети современных кампусов.

Калининградский прецедент

Михаил Делягин усмотрел в хищениях на острове Октябрьский признаки организованной схемы по выводу бюджетных средств Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин прокомментировал ситуацию вокруг хищений при строительстве культурно-образовательного комплекса на острове Октябрьский в Калининграде.

Что такое займ под залог недвижимости

Займ под залог недвижимости позволяет привлечь крупную сумму денег. По факту это кредит, где недвижимость выступает гарантией возврата денег. Такой подход позволяет банкам предлагать выгодные условия, а заемщикам – получать значительные суммы на длительный срок. В 2025 году такие программы становятся все популярнее, ведь они дают возможность реализовать планы без рисков. Для чего нужен кредит под залог жилья?Займ под залог недвижимости подходит для разных целей — это может быть покупка нового жилья, запуск бизнеса или погашение долгов.

В Краснокаменске обсудили влияние атомных технологий на жизнь и сотрудничество

На Международном фестивале "Атомная Даурия", который проходит в Краснокаменске в дни празднования 80-летия атомной промышленности России, состоялась конференция "Влияние атомных технологий на международное сотрудничество, качество жизни населения и муниципальное развитие". В панельной дискуссии приняли участие директор по квантовым технологиям Госпорации "Росатом" Екатерина Солнцева, руководитель Горнорудного дивизиона Госкорпорации "Росатом" Владимир Верховцев, заместитель председателя Правительства Забайкальского края Буянто Батомункуев, генеральный директор ПАО "ППГХО им.

Российской угольной отрасли требуется возвращение в реальность

Мировые потребители и поставщики угля ищут альтернативу. Ситуация на энергетическом рынке все больше разворачивается не пользу угольщиков – спрос на их продукцию стремительно снижается.

07/04Втр"Стал посмешищем": Роза Сябитова жестко высказалась о позоре Дмитрия Диброва 08/04СрдЗолотой дождь из ниоткуда: названы пять знаков зодиака, которые сказочно разбогатеют весной 2026 года 08/04СрдТень Иуды над каждым домом: как один неосторожный жест в Великую среду 8 апреля лишит вас защиты и покоя на целый год 08/04Срд"Дибров побрезговал": Наталья Штурм жестко приложила дочь Даны Борисовой 09/04ЧтвНищие и больные: что будет с теми, кто проспит утро 9 апреля и нарушит запреты Чистого четверга 07/04ВтрЧат-бот "Денис" помог жителям Подмосковья записаться к врачу более 600 тыс. раз