Freedom Holding Corp.: Алматы запускает международный школьный шахматный цикл при поддержке холдинга

Алматы стал первой точкой глобального календаря World Schools Team Championship 2026 – нового формата международных соревнований под эгидой FIDE и Международной федерации школьных шахмат (ISCF). Азиатский континентальный этап, проходящий с 7 по 10 апреля, реализуется при поддержке Freedom Holding Corp. и открывает серию турниров, ориентированных на школьные команды.

В дебютном этапе участвуют 26 коллективов из 19 стран, включая Казахстан, Китай, Индию, Россию, Австралию и страны Юго-Восточной Азии. По итогам соревнований сильнейшие команды получат право выступить в Гранд-финале в декабре 2026 года. Таким образом, турнир в Алматы формирует основу для дальнейшей глобальной конкуренции.

Образовательная повестка как ключевой фактор

Президент FIDE Аркадий Дворкович в своих заявлениях акцентирует внимание на трансформации шахмат в образовательный инструмент. По его словам, развитие школьных программ становится одним из приоритетов международной федерации, поскольку именно через образование формируется долгосрочная база для роста интеллектуального спорта и подготовки нового поколения игроков.

Параллельно с турнирной частью в Алматы организованы обучающие мероприятия — мастер-классы, методические семинары и практические занятия с участием международных экспертов и тренеров. Такой формат позволяет использовать соревнования как платформу для обмена опытом между странами, унификации подходов к обучению и внедрения шахмат в национальные образовательные системы на системной основе.

Дополнительно это способствует формированию устойчивых профессиональных сообществ и развитию педагогических компетенций, что усиливает долгосрочный эффект от подобных международных проектов.

Институциональный рост внутри страны

Проведение этапа в Казахстане отражает внутренние изменения отрасли. Казахстанскую федерацию шахмат с 2023 года возглавляет Тимур Турлов, при котором шахматы получили статус системного элемента образовательной политики.

На сегодняшний день предмет внедрён более чем в 1500 школах, охватывая свыше 60 тысяч учеников. Подготовку прошли около 2500 преподавателей, а в педагогических вузах запущены дополнительные образовательные программы. Это позволило сформировать устойчивую инфраструктуру и обеспечить масштабирование инициативы на национальном уровне.

Спортивные результаты как индикатор эффективности

С 2023 года наблюдается рост ключевых показателей. Количество международных наград казахстанских шахматистов увеличилось с 131 до 162 к 2025 году, при этом число золотых медалей выросло с 40 до 63. Внутри страны ежегодно проводится более 3800 турниров с участием порядка 118 тысяч человек.

Казахстан также усиливает позиции на международной арене как организатор. В стране прошли чемпионат мира среди кадетов, международные турниры и специализированные соревнования, что укрепляет ее статус регионального центра шахмат.

Результаты национальной команды подтверждают эту динамику. На юниорском чемпионате мира по рапиду и блицу сборная завоевала 14 медалей, включая 10 золотых. На турнире в ОАЭ Эдгар Мамедов и Бибисара Асаубаева выполнили нормы гроссмейстера, а на чемпионате мира в Лондоне команда заняла второе место в общем зачёте.

Экономика проекта и роль инвестиций

Финансовая поддержка со стороны Freedom Holding Corp. выступает одним из ключевых факторов развития отрасли. Компания инвестирует миллионы долларов ежегодно в деятельность федерации и реализацию профильных инициатив, формируя устойчивую модель долгосрочного финансирования и институционального роста.

В 2024 году совокупный объём благотворительных и спонсорских расходов Freedom Holding превысил 40 млрд тенге, из которых 4,5 млрд направлены на развитие шахмат. Эти ресурсы используются для проведения турниров, подготовки кадров, расширения инфраструктуры и повышения качества образовательных программ.

Кроме того, Freedom Holding Corp. участвует в организации международных соревнований, включая турниры с участием ведущих гроссмейстеров мира, а также поддерживает деловые мероприятия на стыке шахмат и финансовой индустрии, формируя дополнительную ценность для отрасли и усиливая её инвестиционную привлекательность.

Долгосрочные ориентиры

Государственная стратегия до 2027 года закрепляет развитие шахмат как одного из направлений образовательной политики. План включает расширение охвата школьников, создание новых клубов и развитие региональной сети, а также формирование устойчивой инфраструктуры для подготовки тренеров и преподавателей.

Среди целевых показателей — вхождение Казахстана в число десяти сильнейших шахматных держав и увеличение числа молодых гроссмейстеров.

Геопозиционирование через интеллектуальный спорт

Проведение международного турнира в Алматы отражает более широкий тренд — использование шахмат как инструмента повышения международной узнаваемости и развития человеческого капитала. Казахстан формирует модель, в которой сочетаются образовательная политика, частные инвестиции и участие в глобальных инициативах.

В этом контексте World Schools Team Championship становится не только спортивным событием, но и элементом долгосрочной стратегии, направленной на укрепление позиций страны в международной интеллектуальной и образовательной повестке.