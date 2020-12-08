Кто может рассчитывать на льготы и выплаты к Новому году

По словам Вячеслава Егорова, новых выплат в связи с коронавирусом пока не будет. Население может рассчитывать лишь на продление периода, в который предоставляются некоторые соцуслуги и начисляются пособия автоматически.
Например, в декабре 2020-го можно получить пособие по уходу за ребенком. До лета его размер составлял 3 375 рублей 75 копеек, а после – 6 752 рубля. Кроме того, для малоимущих семей с детьми от трех до семьи лет существует ежемесячная выплата, пишет LIFE.
Не стоит забывать о программах, действующих на региональном уровне. Меры поддержки в разных субъектах РФ различаются. Выплаты могут осуществлять как местные власти, так и работодатели, отметила Асия Мухамедшина.
Юрист напомнил, что некоторые льготы и выплаты положены пенсионерам, проработавшим в организации долгие годы. Размер пособия зависит от стажа работы и занимаемой должности. Также, по словам Мухамедшиной, некоторые представители власти вручают пенсионерам и малоимущим, которые обратились в орган соцзащиты, подарки, например, бытовую технику.
Напомним, с 1 декабря россиян начали уведомлять о положенных им выплатах и льготах. Эту информацию можно получить на портале "Госуслуги".
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