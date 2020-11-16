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Общество
За раздельный сбор мусора в Москве взялся Морфеус из

За раздельный сбор мусора в Москве взялся Морфеус из "Матрицы"

Фото: KPA/www.globallookpress.com
Столичная программа сортировки отходов продолжает удивлять своей креативностью. Теперь к раздельному сбору мусора в Москве подключился герой культовой трилогии "Матрица" Морфеус. Размещенный на YouTube ролик собирает десятки тысяч просмотров.
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Обосновавшись в простом мусоровозе, легендарный лидер борьбы с Матрицей выслеживает людей, еще не начавших сортировать мусор у себя дома, и вовлекает их в экологическую программу правительства Москвы по раздельному сбору и накоплению твердых бытовых отходов.

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Для этого у Морфеуса есть два контейнера – синий для вторсырья и серый для всего остального мусора – и специальная инструкция по сортировке с официального сайта программы "Чистая Москва. рф".

За пару дней ролик под названием "Дели на два" набрал несколько десятков тысяч просмотров на Youtube, и благодаря вирусному эффекту широко распространился по соцсетям. В основном, что логично, аудиторией Морфеуса становится молодежь, которую зачастую достаточно сложно привлечь к участию в социальных или экологических программах. Так что тех кто запустил ролик – можно поздравить с успехом.

Кстати, минувшим летом в Tik-Tok тоже появилось несколько десятков коротких видео о важности сортировки бытового мусора, набравшие по миллиону и больше просмотров. Поддержал проблему и известный телеведущий Андрей Малахов, разместивший в своем видеоблоге целый пост о том, как он сам лично сортирует мусор перед выбрасыванием. О своей поддержке раздельного сбора отходов ранее сообщали также Ксения Собчак, Денис Семенихин, Чулпан Хаматова и многие другие.

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Автор: 16 ноября 2020, 12:07 Источник: "Регнум" ✓ Надежный источник

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