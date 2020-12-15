Экономист предрек исчезновение масла и сахара из магазинов России

Экономист Виталий Калугин считает, что такие важные товары, как сахар и подсолнечное масло могут исчезнуть с российских прилавков. Причиной этому может стать решение правительства о заморозке цен.
В преддверии новогодних праздников цены на сахар и подсолнечное масло существенно возросли. Президент России Владимир Путин поручил правительству за неделю найти выход из ситуации. В кабмине лучшим решением посчитали договориться с поставщиками о заморозке цен на эти продукты до конца марта.
Калугин пояснил, что в таком случае производителям будет попросту невыгодно продавать эти товары. Чтобы этого избежать, специалист рекомендует компенсировать им недополученные от государства доходы, сообщает РИА ФАН.
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