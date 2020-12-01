Россиянам начнут рассказывать о положенных выплатах

Теперь россиянам станет куда проще узнать какие выплаты им положены. С 1 декабря в силу вступает закон об уведомлении граждан о льготах и прочих пособиях, на которые они могут расчитывать, передает Общественная служба новостей. Узнать эту информацию можно будет в личном кабинете на портале "Госуслуги".
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