Россияне в бешенстве из-за роста цен на мясо

В нашей стране может подорожать свинина, говядина и птица. Цены на мясо вырастут как минимум на 10%.

По данным Национальной кормовой ассоциации (НКА), причиной станет подорожание пищевых добавок, которыми обогащают корм животных. Из-за разночтений постановления правительства от 2004 года о товарах, которые облагаются налогом по льготной ставке, размер НДС в документе на импортный корм был меньшим, чем предполагалось, передает телеканал "360".

Позже были приняты попрaвки к документу, которые однознaчно устaнaвливaли льготный стaтус добaвок с 1 апреля 2019 года, сообщает НСН. Теперь Минфин планирует доплатить импортерам за последние три года от четырех до семи миллиардов рублей. В Министерстве сельского хозяйства считают, что это приведет к росту цен на мясо.

В свою очередь представитель Национального кормового союза пояснил, что доля импортируемых в Россию добавок составляет 90%. Их смешивают с отрубями и зерном. По его мнению, доначисление налога может обрушить рынок. В таком случае ряд компаний уйдут с рынка, а другие повысят цены на комбикорм.

"Задолбали, когда же у нас для людей что-то делать будут?!", "А мы его и так не едим. Дорого", "Хоть бы раз услышать "цены могут снизиться"", "Вы хотите сказать, что коров перевели на дизельное (бензин) топливо?" – приводит комментарии пользователей Twitter Ura.ru. Когда именно произойдет рост цен на мясо, точно пока не известно.