Мясо и овощи взлетят в цене в майские праздники

Федеральная антимонопольная служба предупредила о росте цен на мясо и овощи в период майских праздников. В ведомстве связали это с большим спросом на продукты из-за любви россиян к шашлыкам, передает телеканал "360".
Пока в ведомстве не получали жалоб, однако пообещали следить за ситуацией, сообщает "Царьград". В то же время заместитель начальника управления контроля АПК службы Ирина Епифанова отметила, что в летний период фрукты и овощи традиционно становятся дороже. По ее словам, в этом нет ничего необычного, пишет "Вечерняя Москва".
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