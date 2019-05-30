Россияне в шоке: в стране запрещают говорить о росте цен на бензин
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сделала серьезное предупреждение президенту Независимого топливного союза (НТС). Они считают, что не стоит публично заявлять о риске резкого скачка цен на бензин.
В данном случае речь идет о поднятии цен на топливо летом как минимум на 10-13 процентов. По мнению ФАС, действия со стороны НТС могут спровоцировать нарушения антимонопольного законодательства.
Вице-премьер Дмитрий Козак, курирующий в правительстве топливно-энергетический блок, высказал свое мнение на этот счет. Он опроверг опасения НТС и назвал их необоснованными.
Видимо это связано с недавним письмом главы НТС Павла Баженова в правительство. В нем он отметил резкий рост оптовых цен на бензин и дизельное топливо на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ). Например, цена Аи-95 выросла на 18,5 процента, а Аи-92 – на 23 процента.
В конце мая в НТС также заявляли, что резкое подорожание бензина весной прошлого года было вызвано политикой Минфина. Они не стали согласовывать налоговый маневр с независимыми сетями автозаправочных станций (АЗС), сообщает Lenta.ru.
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