Россиян предупредили о скачке цен на главные продукты

Россиян ждет существенное повышение цен на основные продукты питания. В частности, это коснется молока, гречки и хлеба.

Анализом рынка занимались специалисты "Финэкспертизы". Они напомнили, что в 2018 году уже повышались цены на такие продукты, как яйца, мясо и сахар. Причиной стал рост стоимости энергоносителей, аренды, кормов и удобрений.

По мнению экспертов, сценарий повторится и в 2019 году - только теперь с молоком, хлебом и гречкой. Так, производители закладывают в стоимость литра пастеризованного молока прибыль в 3,4%, тогда как средняя прибыль в пищевой промышленности – около 8%. Кроме того, корма подорожали более чем на треть. Этот разрыв производители постараются устранить, повышая цену на свою продукцию.

Из-за рекордного урожая в прошлом году резко упали цены на гречневую крупу – после чего производители сократили посевы. В результате валовый сбор этой культуры снизился почти на 40% – так что очередной виток роста розничных цен на крупу весьма вероятен. Тем более что, по словам аналитиков, выросли цены на удобрения и средства защиты растений.

Прибыль производителей хлебобулочной продукции "съедает" рост цен на зерно. Пшеница за прошлый год подорожала на 54%, а рожь – на 30%. Доля прибыли у производителей белого хлеба из муки первого-второго сортов одна из самых низких в пищевой отрасли, около 3,5%, так что резервов для сдерживания цен практически нет, пишет "Российская газета".