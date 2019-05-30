В России взлетели цены на билеты в плацкарт
Рост цен на билеты в плацкартные вагоны на июнь-июль 2019 года составил от 65% до 100%. Об этом сообщает Общероссийское объединение пассажиров в письме, адресованном ФАС, сообщает НСН.
Эксперты организации после многочисленных жалоб граждан проанализировали цены на билеты по 12 направлениям. Выяснилось, что больше всего (вдвое) подорожали поездки из Москвы в Калининград (4021 рубль), из Москвы в Адлер (4143 рубля) и из Новосибирска в Томск (1507 рублей), передает ТВ Центр. Возросла на 65-68% цена билета из Москвы в Санкт-Петербург, Смоленск и Псков.
Пользователей соцсетей возмутил взлет цен на плацкарт, пишет URA.ru. Россияне раскритиковали РЖД за то, что компания наживается на решивших отдохнуть. "Начинается сезон отпусков. Как не "запилить" свою ручонку в карманы граждан?", "Как же не заработать на самых обеспеченных слоях?", "Это чтобы в отпуск на машинах поехали", – прокомментировали они неприятную новость в Twitter.
Глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов отметил, что возросшая цена плацкарта отчасти оправданны. По его словам, перевозчику необходимо обновлять составы, однако стоимость не должна увеличиваться в два раза, сообщают "Известия".
Федеральная пассажирская компания (ФПК, дочерняя структура РЖД) отрицает резкий рост цены плацкарта. Там связали большую разницу с сезонным подорожанием и скидками в предыдущие месяцы.
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