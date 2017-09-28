11 неожиданных фактов о поездах

Железнодорожный транспорт в России – одна из крупнейших ж/д сетей в мире. Согласно опросам, наши соотечественники чаще всего выбирают именно поезд для путешествий по стране, причем даже на большие расстояния.

Москва – Санкт-Петербург – самое популярное железнодорожное направление в России. Ежегодно между двумя столицами ездит 8,5 миллионов пассажиров. Директор по отдыху онлайн-сервиса для организации путешествий OneTwoTrip Евгений Трофимчук решил узнать все о поездах, курсирующих по маршруту, и две недели без остановок катался из Москвы в Питер и обратно. Интересными лайфхаками он поделился с читателями Dni.Ru.

Аптечку не дадут

В поездах хранятся специальные медицинские укладки (аптечки), но таблеток в них вы не найдете. Дело в том, что по правилам проводники не имеют права давать пассажирам таблетки или лекарства, поскольку у них нет медицинского образования. Тем не менее, минимально необходимое обучение проводники все же проходят: каждый может оказать первую помощь, остановить кровотечение, сделать перевязку и даже принять роды.

Если кому-то в поезде стало плохо, необходимо вызвать проводника или начальника поезда. Он по громкой связи объявит, что среди пассажиров ищут врача для оказания первой помощи. Если врача не окажется, к ближайшей станции вызывают машину скорой помощи, и поезд остановится там, даже если по расписанию остановка не предусмотрена.

Вас обслуживают актеры

Проводники некоторых фирменных поездов проходят обязательные актерские курсы. Там их учат красиво говорить, двигаться и даже просто стоять на перроне, а также рассказывают, как всегда хорошо выглядеть – в том числе в непростых дорожных условиях.

Проводником может стать каждый

Устроиться проводником намного проще, чем стюардом. Для этого нужно обратиться в ближайшее железнодорожное депо, откуда вас отправят на трехмесячные курсы. Сдаете после окончания экзамен – и можно устраиваться на работу! Главное, уметь не спать по 24 часа.

Если же вы хотите в будущем дослужиться до начальника поезда, курсов недостаточно: необходимо получить высшее образование и поработать на различных участках ж/д сообщения.

Душ есть!

Это не миф, он существует! Сейчас душ есть во многих фирменных поездах между Питером и Москвой, и воспользоваться им можно за небольшую плату. К примеру, в двухэтажных поездах это обойдется всего в 150 рублей, платить можно проводнику (наличными или картой, если в вагоне есть терминал). Главное, не забудьте полотенце и резиновые тапочки: в поезде их вам не дадут. Долго поплескаться тоже не выйдет, на человека выделяют всего 16 литров горячей воды.

Игры в студию

Мало кто знает, но в стоимость вашего билета входит пользование настольными играми: домино, шашками и шахматами. Их можно попросить у проводника, но, правда, игры есть не во всех поездах.

Берите место ближе к проводнику

Выбирайте места в начале вагона, ближе к купе проводника. Бонусов сразу несколько: во-первых, быстрее принесут чай. Во-вторых, если соседи будут шуметь, больше шансов, что проводник услышит и подойдет успокоить. Плюс до розеток и титана с кипятком будет пара шагов. А еще выходить будете в числе первых, как в бизнес-классе самолета.

Смотрите, что покупаете

Перед покупкой билета поищите в интернете информацию о вагонах интересующего вас поезда. Цены на билеты в вагонах разного класса могут отличаться на 100-200 рублей, но в одном будет кондиционер и вакуумный туалет, а в другом – нет.

Ищите в соседних классах

Бывают случаи, когда билеты более высокого класса дешевле плацкарта/купе или лишь немного дороже. Поэтому при поиске не ограничивайте себя только самым дешевым плацкартом, смотрите все варианты.

Как купить два нижних места

…Или два верхних. Если вы когда-либо покупали билеты через сайт РЖД, то знаете, что там купить две верхние полки невозможно: по какой-то причине сайт предлагает взять два места с одной стороны стола (верхнее и нижнее). Выход прост: покупайте билеты на других сайтах.

Продлите путешествие бесплатно

Вы можете сойти на любой станции и в течение 10 дней бесплатно продолжить свое путешествие по тому же билету, новый покупать не нужно. Для этого нужно найти начальника станции, на которой вы сошли, и оформить у него "остановку в пути".

Не тормозите при сдаче билета

Роль играет каждый час! Сумма, которую вернут, если вы решите сдать билеты, привязана ко времени, а время зависит от того, куда покупали билет: по России, странам СНГ или за рубеж.

По России

Почти все потраченные деньги удастся вернуть только если до отправления поезда осталось более 8 часов: с вас удержат сбор за возврат (192 руб. 70 коп. на сентябрь 2017 года), а остальную сумму вернут.

Если до отправления от 8 до 2 часов, арифметика усложняется: вам вернут 100% стоимость билета и только 50% стоимости плацкарты. Тут нужно пояснить: билет состоит из двух частей – стоимость собственно билета (плата за проезд) и стоимость плацкарты (плата за место в вагоне, и неважно, едете вы в СВ, купе или плацкарте).

Если до отправления осталось менее 2 часов, можно вернуть 100% стоимости билета, а вот всю часть плацкарты и сбор за возврат удержат. Вернуть билет можно и после того, как поезд ушел, главное, чтобы с этого момента прошло не более 12 часов.

Какая часть от цены билета приходится на плацкарту, можно посмотреть в файле с информацией о заказе. Он придет на вашу почту после покупки билета.

Если на поезд вы все-таки опоздали, не расслабляйтесь и все равно бегите в кассу (возврат обычно в любом случае оформляют там). В идеале успеть в интервал не более 3 часов после отправления поезда, тогда сложностей не возникнет. Если после отправления поезда прошло до 12 часов, для возврата денег надо будет написать претензионное заявление. А если поезд ушел в срок от 12 часов до 5 суток, единственная возможность вернуть хотя бы часть денег – приложить к заявлению доказательство того, что опоздание произошло не по вашей вине (подойдет справка от врача, например). Если же вы просто проспали, а потом решили отложить поход на вокзал, денег назад получить не удастся.

В СНГ и Прибалтику

Полную сумму за вычетом сбора за возврат можно получить, если сдать билеты не позднее, чем за сутки. До отправления осталось меньше суток, но больше 6 часов – тогда вам вернут 100% стоимости билета и 50% плацкарты (и удержат сбор). За 1 час до отправления можно получить 100% стоимости билета, а плацкарту уже не вернуть. А если поезд уходит через час, то билеты вернуть уже нельзя, и деньги вы потеряете.

В страны дальнего зарубежья

Полная сумма вернется, если успеете сдать билет не позднее, чем за 6 часов до отправления поезда, только придется заплатить сбор за возврат (на международные направления он составляет 10 евро). Если поезд уходит меньше, чем через 6 часов, вернуть билет нельзя.