В России могут ввести минимальную цену на хлеб в 80 рублей

В России могут ввести минимальную цену на хлеб. С таким предложением выступил глава омского завода "Хлебодар" Аркадий Гольдштейн, пишет "Вечерняя Москва".
По оценкам предпринимателя, булка хлеба в России должна стоить как минимум 80 рублей, поскольку цена должна быть привязана к стоимости зерна, муки и горючего. В качестве аргумента в пользу инициативы Гольдштейн приводит опыт зарубежных стран, где, по его словам, килограмм хлеба стоит как "три–пять литров бензина", отмечает телеканал "360".
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