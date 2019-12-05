Названы самые перспективные в России сферы труда

Эксперты сервиса по подбору кадров назвали сферы труда в России с самой быстрорастущей зарплатой. Специалисты проанализировали текущий уровень оплаты труда в 800 фирмах, сопоставив его с показателями 2018 года, передает телеканал "360".
Список возглавила сфера IT-технологий, где зарплата растет ежегодно на 6,5%. При этом в среднем сотрудники получают 91,2 тысячи рублей в месяц. Серебро досталось розничной торговле, где темпы роста также составляют 6,5%, однако уровень оплаты труда остается одним из самых низких. Третье место поделили между собой финансовый сектор и сфера бизнес-услуг, где прирост зарплаты достигает 5,2%.
Как сообщает РИА ФАН, одними из самых "медленных" отраслей оказались медицина, фармацевтика и строительство. Там заработок сотрудников повысился лишь на 1,2%.
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