Допрыгались: Украина заявила о дефолте
"Это остановка производства, девальвация гривны, инфляция", – стращал премьер-министр своих подчиненных на очередном заседании. По его словам, власти страны намерены не допустить такого развития событий.
Как это сделать? Рецепт Гройсмана до ужаса прост и тривиален: Киеву нужно сотрудничать с Международным валютным фондом (МВФ). Денег там, в отличие от Незалежной, предостаточно, а значит, можно получить новые займы, чтобы покрыть старые. Ну и заодно еще глубже влезть в долговую яму. Впрочем, о последнем Гройсман предпочел промолчать.
По словам главы украинского кабмина, он хочет, чтобы страна избавилась от "долговых оков", в которые ее загоняли с 2005 по 2013 годы. Однако резкое увеличение долгового бремени произошло именно при нынешних постмайданных властях. Но и об этом политик предпочел не упоминать.
Украинские горняки пожаловались в #МОТ на долги по зарплате #Украина https://t.co/wKGbP0n7BD— ILO Moscow Office (@ILO_Rus) 17 августа 2018 г.
По состоянию на конец июня этого года государственный долг Украины достиг почти двух триллионов гривен (более 76 миллиардов долларов), что превышает 70% валового внутреннего продукта (ВВП) страны. В этом году Киев должен выплатить кредиторам 328 миллиардов гривен, примерно столько же – в следующем году. Однако на обслуживание госдолга в этом году в бюджете страны предусмотрено чуть более 130 миллиардов гривен.
Несмотря на то что долги продолжают расти как снежный ком, в Киеве пытаются делать хорошую мину при плохой игре и даже давать позитивные прогнозы. Исполняющий обязанности министра финансов Оксана Маркарова заявила, что в следующем году госдолг Незалежной снизится до 52% ВВП, а к 2021-му якобы упадет до 49%. Откуда взять деньги на обслуживание долга, чиновник распространяться не стала.
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