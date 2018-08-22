Допрыгались: Украина заявила о дефолте

Дела в украинской экономике после четырех лет под руководством прозападных властей, видимо, совсем плохи. Ситуация настолько деградировала, что глава правительства Незалежной Владимир Гройсман допустил возможность дефолта по внешнему долгу.



"Это остановка производства, девальвация гривны, инфляция", – стращал премьер-министр своих подчиненных на очередном заседании. По его словам, власти страны намерены не допустить такого развития событий.

Как это сделать? Рецепт Гройсмана до ужаса прост и тривиален: Киеву нужно сотрудничать с Международным валютным фондом (МВФ). Денег там, в отличие от Незалежной, предостаточно, а значит, можно получить новые займы, чтобы покрыть старые. Ну и заодно еще глубже влезть в долговую яму. Впрочем, о последнем Гройсман предпочел промолчать.

По словам главы украинского кабмина, он хочет, чтобы страна избавилась от "долговых оков", в которые ее загоняли с 2005 по 2013 годы. Однако резкое увеличение долгового бремени произошло именно при нынешних постмайданных властях. Но и об этом политик предпочел не упоминать.

По состоянию на конец июня этого года государственный долг Украины достиг почти двух триллионов гривен (более 76 миллиардов долларов), что превышает 70% валового внутреннего продукта (ВВП) страны. В этом году Киев должен выплатить кредиторам 328 миллиардов гривен, примерно столько же – в следующем году. Однако на обслуживание госдолга в этом году в бюджете страны предусмотрено чуть более 130 миллиардов гривен.

Несмотря на то что долги продолжают расти как снежный ком, в Киеве пытаются делать хорошую мину при плохой игре и даже давать позитивные прогнозы. Исполняющий обязанности министра финансов Оксана Маркарова заявила, что в следующем году госдолг Незалежной снизится до 52% ВВП, а к 2021-му якобы упадет до 49%. Откуда взять деньги на обслуживание долга, чиновник распространяться не стала.